Перед матчем ЛЧ тренер «Шахтера» взял автограф у двух игроков «Барсы» – никогда не угадаете этих футболистов

«Барселона» успешно начала этот групповой этап Лиги чемпионов, победив трижды в трех стартовых встречах: 5:0 – с «Антверпеном», 1:0 – с «Порту», 2:1 – с «Шахтером». Самый интересный момент матча с «Шахтером» случился перед игрой: тренер из штаба «Шахтера» подошел к трибуне, где находились травмированные футболисты «Барсы», и взял автографы у двух игроков.

В тот день в составе «Барсы» были тер Штеген, Канселу, Феликс, Гюндоган и другие звезды. Медиа писали, что где-то рядом был Роберт Левандовски. Но тренер «Шахтера» взял автографы у Педри и Гави, а они в свою очередь спокойно дали их:

Никто из сторон не комментировал ситуацию.

Фото: соцсети SPORTbible, Siu Lau/Global Look Press