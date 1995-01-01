Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Блоги
    • Бомбалейла
    • Перед матчем ЛЧ тренер «Шахтера» взял автограф у двух игроков «Барсы» – никогда не угадаете этих футболистов
    Бомбалейла Все блоги -

    Перед матчем ЛЧ тренер «Шахтера» взял автограф у двух игроков «Барсы» – никогда не угадаете этих футболистов

    Сегодня, 10:10
    А они спокойно подписали страницы в блокноте.

    «Барселона» успешно начала этот групповой этап Лиги чемпионов, победив трижды в трех стартовых встречах: 5:0 – с «Антверпеном», 1:0 – с «Порту», 2:1 – с «Шахтером». Самый интересный момент матча с «Шахтером» случился перед игрой: тренер из штаба «Шахтера» подошел к трибуне, где находились травмированные футболисты «Барсы», и взял автографы у двух игроков.

    В тот день в составе «Барсы» были тер Штеген, Канселу, Феликс, Гюндоган и другие звезды. Медиа писали, что где-то рядом был Роберт Левандовски. Но тренер «Шахтера» взял автографы у Педри и Гави, а они в свою очередь спокойно дали их:

    Никто из сторон не комментировал ситуацию.

    Фото: соцсети SPORTbible, Siu Lau/Global Look Press

    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+