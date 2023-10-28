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  • Перед матчем ЛЧ тренер «Шахтера» взял автограф у двух игроков «Барсы» – никогда не угадаете этих футболистов

Перед матчем ЛЧ тренер «Шахтера» взял автограф у двух игроков «Барсы» – никогда не угадаете этих футболистов

«Барселона» успешно начала этот групповой этап Лиги чемпионов, победив трижды в трех стартовых встречах: 5:0 – с «Антверпеном», 1:0 – с «Порту», 2:1 – с «Шахтером». Самый интересный момент матча с «Шахтером» случился перед игрой: тренер из штаба «Шахтера» подошел к трибуне, где находились травмированные футболисты «Барсы», и взял автографы у двух игроков.

В тот день в составе «Барсы» были тер Штеген, Канселу, Феликс, Гюндоган и другие звезды. Медиа писали, что где-то рядом был Роберт Левандовски. Но тренер «Шахтера» взял автографы у Педри и Гави, а они в свою очередь спокойно дали их:

Никто из сторон не комментировал ситуацию.

Фото: соцсети SPORTbible, Siu Lau/Global Look Press

Лига чемпионов Барселона Шахтер Педри Гави
Комментарии (1)
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Karpathian
1698667564
Потом перерисует в контракт и скажет - ну все хлопцы, давайте в шахтар)))
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