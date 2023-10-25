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    • Файзуллаев раскрыл, за какой топ-клуб Европы хочет выступать: «С детства болею»

    Файзуллаев раскрыл, за какой топ-клуб Европы хочет выступать: «С детства болею»

    Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев хотел бы поиграть в Примере.

    «Каким зарубежным клубам симпатизирую? С детства болею за «Барселону», смотрю еe матчи. Лионель Месси – мой кумир. Ещe по стилю игры нравится Филиппе Коутиньо. Это мой любимый клуб. Я никогда не был на «Камп Ноу», но хотел бы играть там в будущем. Стремлюсь к этому.

    Впрочем, пока не время об этом говорить. Сейчас я адаптировался в ЦСКА, хочу играть здесь, и полностью сосредоточен на том, чтобы помочь команде», – сказал узбекистанец.

    • В текущем сезоне 20-летний узбекский футболист принял участие в 10 матчах за ЦСКА.
    • Файзуллаев забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
    • Аббосбек куплен летом у «Пахтакора».

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    Источник: Bobsoccer

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    25.10.2023 17:03
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК 25 октября, 18:09

      Хороший футболист.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5994

      Эном айс 25 октября, 17:37

      Изящества у него не отнимешь. Может и срастётся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3776

      FRZZ 25 октября, 17:17

      Мы будем только рады если ты дойдёшь до Барселоны.

      0
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