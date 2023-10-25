Файзуллаев раскрыл, за какой топ-клуб Европы хочет выступать: «С детства болею»

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев хотел бы поиграть в Примере.
«Каким зарубежным клубам симпатизирую? С детства болею за «Барселону», смотрю еe матчи. Лионель Месси – мой кумир. Ещe по стилю игры нравится Филиппе Коутиньо. Это мой любимый клуб. Я никогда не был на «Камп Ноу», но хотел бы играть там в будущем. Стремлюсь к этому.
Впрочем, пока не время об этом говорить. Сейчас я адаптировался в ЦСКА, хочу играть здесь, и полностью сосредоточен на том, чтобы помочь команде», – сказал узбекистанец.
- В текущем сезоне 20-летний узбекский футболист принял участие в 10 матчах за ЦСКА.
- Файзуллаев забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
- Аббосбек куплен летом у «Пахтакора».
Источник: Bobsoccer