Файзуллаев раскрыл, за какой топ-клуб Европы хочет выступать: «С детства болею»

Нападающий ЦСКА Аббосбек Файзуллаев хотел бы поиграть в Примере.

«Каким зарубежным клубам симпатизирую? С детства болею за «Барселону», смотрю еe матчи. Лионель Месси – мой кумир. Ещe по стилю игры нравится Филиппе Коутиньо. Это мой любимый клуб. Я никогда не был на «Камп Ноу», но хотел бы играть там в будущем. Стремлюсь к этому.

Впрочем, пока не время об этом говорить. Сейчас я адаптировался в ЦСКА, хочу играть здесь, и полностью сосредоточен на том, чтобы помочь команде», – сказал узбекистанец.