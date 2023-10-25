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    Индзаги рассказал о важности победы над «Зальцбургом»

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбург» (2:1).

    «Это очень важная победа с точки зрения выхода из группы. Нам противостояла качественная команда. В начале у нас были проблемы с тем, чтобы найти правильную игру. Но, выйдя вперeд, мы хорошо еe контролировали. Мы также хорошо отреагировали, когда соперник сравнял счет, одержали заслуженную победу над командой, которая, как я предполагал, создаст нам проблемы.

    Сейчас у нас семь очков, но это очень сбалансированная группа, и каждая игра важна. Теперь у нас два выездных матча подряд, а мы знаем, что в Лиге чемпионов ничто не даeтся легко.

    Ответный матч будет очень похожим, «Зальцбург» играет подобным образом уже много лет. Мы ожидали, что Конате выйдет в стартовом составе сегодня вечером, но вместо него появился Роко Шимич, так что у них есть множество вариантов», – сказал Индзаги.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    25.10.2023 08:27
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