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    Мостовой охарактеризовал игру «Краснодара»

    Экс-спартаковец Александр Мостовой констатировал «плюшевость» «Краснодара» в последних матчах.

    • Команда Владимира Ивича на выходных потеряла очки в игре с «Балтикой» (2:2).
    • Краснодарцы лидируют в РПЛ с 28 очками в 12 турах.
    • «Зенит» отстает на 5 баллов.

    «В последних матчах «Краснодар» немного расстраивает, они не играют так, как на старте сезона. Может, устали чуть-чуть, или соперники изучили игру.

    Не понимаю, как они отдают такие матчи, как против «Локомотива», «Факела» или же последний против «Балтики». Нельзя отпускать такие игры. Нужно мастерство и класс.

    «Краснодар» сам себе привозит проблемы, они какие-то плюшевые сейчас, жаль очень.

    Хочется, чтобы интрига была в нашем чемпионате, но пока даже не знаю, выдержит ли давление «Краснодар», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.10.2023 21:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2700

      Январь 59 26 октября, 21:29

      Очередные три тура расставят всё по местам. Игра против ЦСКА-час истины. Смогут пройти, значит способны на главный бой. Ждём игру.

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