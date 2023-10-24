Мостовой охарактеризовал игру «Краснодара»

Экс-спартаковец Александр Мостовой констатировал «плюшевость» «Краснодара» в последних матчах.

Команда Владимира Ивича на выходных потеряла очки в игре с «Балтикой» (2:2).

Краснодарцы лидируют в РПЛ с 28 очками в 12 турах.

«Зенит» отстает на 5 баллов.

«В последних матчах «Краснодар» немного расстраивает, они не играют так, как на старте сезона. Может, устали чуть-чуть, или соперники изучили игру.

Не понимаю, как они отдают такие матчи, как против «Локомотива», «Факела» или же последний против «Балтики». Нельзя отпускать такие игры. Нужно мастерство и класс.

«Краснодар» сам себе привозит проблемы, они какие-то плюшевые сейчас, жаль очень.

Хочется, чтобы интрига была в нашем чемпионате, но пока даже не знаю, выдержит ли давление «Краснодар», – сказал Мостовой.