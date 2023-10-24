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В белорусском клубе обозначили минусы вхождения в РПЛ

24 октября 2023, 17:37
5

Спортивный директор «Торпедо-БелАЗ» Алексей Юшкевич рассказал о своем отношении к возможной интеграции белорусских клубов в российские лиги.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа над реализацией этой идеи уже идет.

«Уйма вопросов к данной инициативе. Обсуждений на эту тему в клубе тоже не было. Пока нет никаких уведомлений – планируется такой чемпионат или нет. «Торпедо-БелАЗ» живет по старым правилам.

Если смотреть на предложение Минспорта России со стороны футбольного хозяйства, то это лишние финансовые затраты, причем очень большие. Если брать игровые моменты, то интересно провести матчи с другими командами, но что делать с внутренним чемпионатом и еврокубками? Пока стоит большая неопределенность.

С точки зрения футбольного аспекта инициатива интересная – это может быть первенство мирового уровня. Но с точки зрения хозяйства возникает много вопросов. А что будет дальше?

РПЛ не пускают в еврокубки, а цели белорусских клубов: завоевание медалей местного чемпионата и выступления на международной арене. В случае интеграции нашего футбола как побратима с российским, что ждет нас? Этот вопрос на поверхности.

Если бы предложили пяти белорусским командам, то куда они пойдут: в РПЛ или ФНЛ? Это тоже важный вопрос. В общем, пока нет конкретики, над этим вопросом можно размышлять сутками», – заявил Юшкевич.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Торпедо-БелАЗ
Комментарии (5)
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Беспонтий
1698159774
полу европа полу жэ сопротивляется уже сидеть на первом этаже и ждать когда зальют соседи
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Slavan52
1698166033
Да смысла идти им нет. А тованяки никто не отменял
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Fialet
1698167704
В общем еврокубки этому гондону важнее союза с Россией. И пошёл бы он нахьюй в свою гейроппу. Где вообще Лукашенко, у него иноагент под боком?
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trueclub--google
1698221201
Что за бред он несёт? Какие еврокубки он боится потерять? Матчи самых ранних стадий Кубка каких-нибудь лузеров? Квалификационные матчи с какой-нибудь албанской Шкендией или венгерским Шешопешошем? Когда в последний раз беларусский клуб играл с европейскими топами в ЛЧ? Году в 2014-15? Ну и самое главное, какова доходная часть беларусских клубов от матчей с этими Шкендиями? Три копейки? Сколько платят за победу в Чемпионате Беларуси и Кубке? Надеюсь хотя бы деньгами, а не молоком? Напомню, что в с прошлого года в РПЛ изменилось премирование за местов таблице по новому телеконтракту. Теперь даже самый днищенский клуб сможет получить не менее 300 млн рублей, за середину таблицы 450 и выше. А есть ещё Кубок, где бонусы выросли в разы...
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