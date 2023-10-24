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    В белорусском клубе обозначили минусы вхождения в РПЛ

    Спортивный директор «Торпедо-БелАЗ» Алексей Юшкевич рассказал о своем отношении к возможной интеграции белорусских клубов в российские лиги.

    По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа над реализацией этой идеи уже идет.

    «Уйма вопросов к данной инициативе. Обсуждений на эту тему в клубе тоже не было. Пока нет никаких уведомлений – планируется такой чемпионат или нет. «Торпедо-БелАЗ» живет по старым правилам.

    Если смотреть на предложение Минспорта России со стороны футбольного хозяйства, то это лишние финансовые затраты, причем очень большие. Если брать игровые моменты, то интересно провести матчи с другими командами, но что делать с внутренним чемпионатом и еврокубками? Пока стоит большая неопределенность.

    С точки зрения футбольного аспекта инициатива интересная – это может быть первенство мирового уровня. Но с точки зрения хозяйства возникает много вопросов. А что будет дальше?

    РПЛ не пускают в еврокубки, а цели белорусских клубов: завоевание медалей местного чемпионата и выступления на международной арене. В случае интеграции нашего футбола как побратима с российским, что ждет нас? Этот вопрос на поверхности.

    Если бы предложили пяти белорусским командам, то куда они пойдут: в РПЛ или ФНЛ? Это тоже важный вопрос. В общем, пока нет конкретики, над этим вопросом можно размышлять сутками», – заявил Юшкевич.

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    Источник: Sport24

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    24.10.2023 17:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      trueclub--google 25 октября, 11:06

      Что за бред он несёт?

      Какие еврокубки он боится потерять? Матчи самых ранних стадий Кубка каких-нибудь лузеров? Квалификационные матчи с какой-нибудь албанской Шкендией или венгерским Шешопешошем? Когда в последний раз беларусский клуб играл с европейскими топами в ЛЧ? Году в 2014-15?

      Ну и самое главное, какова доходная часть беларусских клубов от матчей с этими Шкендиями? Три копейки? Сколько платят за победу в Чемпионате Беларуси и Кубке? Надеюсь хотя бы деньгами, а не молоком?

      Напомню, что в с прошлого года в РПЛ изменилось премирование за местов таблице по новому телеконтракту. Теперь даже самый днищенский клуб сможет получить не менее 300 млн рублей, за середину таблицы 450 и выше. А есть ещё Кубок, где бонусы выросли в разы...

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      Рейтинг: +2370

      Fialet 24 октября, 20:15

      В общем еврокубки этому гондону важнее союза с Россией. И пошёл бы он нахьюй в свою гейроппу.
      Где вообще Лукашенко, у него иноагент под боком?

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > Fialet 24 октября, 23:01

      Ну нах ты ему нужен и что доброго несёшь ?
      Он обозначил проблемы , которые надо решить , а ты его уже оскорбил.
      Вы быдло , от вас весь мир шарахается как от чумы. Если бы не свой царь , оги бы давно в Европу ломанулись , подальше от длббов как ты.

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      Рейтинг: +10

      trueclub--google > Алексей З 25 октября, 11:10

      Слышь ты, чума мировая, пасть свою закрой.
      В Европу кроме немытых арабов и **** никто не ломанулся.
      В Москве и других крупных городах России жизнь в разы лучше, чем в любом топ-городе Европы. Сервис уже давно улетел в космос, банкинг на порядок лучше, всё по кнопке делается. Любая услуга и днем и ночью, через 15 минут че угодно привезут.
      Иди задницу свою подмой, либераха, может араб какой-нибудь хоть тебе присунет свой обрез, успокоишься хоть.

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      Рейтинг: +149

      Slavan52 24 октября, 19:47

      Да смысла идти им нет. А тованяки никто не отменял

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      Рейтинг: +9037

      Беспонтий 24 октября, 18:02

      полу европа полу жэ
      сопротивляется уже
      сидеть на первом этаже
      и ждать когда зальют соседи

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      Рейтинг: +336

      Цугундeр > Беспонтий 24 октября, 18:21

      Все её соседи-бурые медведи.))) Спи скорей и ты, малыш .)

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