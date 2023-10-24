В белорусском клубе обозначили минусы вхождения в РПЛ

Спортивный директор «Торпедо-БелАЗ» Алексей Юшкевич рассказал о своем отношении к возможной интеграции белорусских клубов в российские лиги.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа над реализацией этой идеи уже идет.

«Уйма вопросов к данной инициативе. Обсуждений на эту тему в клубе тоже не было. Пока нет никаких уведомлений – планируется такой чемпионат или нет. «Торпедо-БелАЗ» живет по старым правилам.

Если смотреть на предложение Минспорта России со стороны футбольного хозяйства, то это лишние финансовые затраты, причем очень большие. Если брать игровые моменты, то интересно провести матчи с другими командами, но что делать с внутренним чемпионатом и еврокубками? Пока стоит большая неопределенность.

С точки зрения футбольного аспекта инициатива интересная – это может быть первенство мирового уровня. Но с точки зрения хозяйства возникает много вопросов. А что будет дальше?

РПЛ не пускают в еврокубки, а цели белорусских клубов: завоевание медалей местного чемпионата и выступления на международной арене. В случае интеграции нашего футбола как побратима с российским, что ждет нас? Этот вопрос на поверхности.

Если бы предложили пяти белорусским командам, то куда они пойдут: в РПЛ или ФНЛ? Это тоже важный вопрос. В общем, пока нет конкретики, над этим вопросом можно размышлять сутками», – заявил Юшкевич.