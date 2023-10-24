В белорусском клубе обозначили минусы вхождения в РПЛ

Что за бред он несёт?
Какие еврокубки он боится потерять? Матчи самых ранних стадий Кубка каких-нибудь лузеров? Квалификационные матчи с какой-нибудь албанской Шкендией или венгерским Шешопешошем? Когда в последний раз беларусский клуб играл с европейскими топами в ЛЧ? Году в 2014-15?
Ну и самое главное, какова доходная часть беларусских клубов от матчей с этими Шкендиями? Три копейки? Сколько платят за победу в Чемпионате Беларуси и Кубке? Надеюсь хотя бы деньгами, а не молоком?
Напомню, что в с прошлого года в РПЛ изменилось премирование за местов таблице по новому телеконтракту. Теперь даже самый днищенский клуб сможет получить не менее 300 млн рублей, за середину таблицы 450 и выше. А есть ещё Кубок, где бонусы выросли в разы...
Спортивный директор «Торпедо-БелАЗ» Алексей Юшкевич рассказал о своем отношении к возможной интеграции белорусских клубов в российские лиги.
По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа над реализацией этой идеи уже идет.
«Уйма вопросов к данной инициативе. Обсуждений на эту тему в клубе тоже не было. Пока нет никаких уведомлений – планируется такой чемпионат или нет. «Торпедо-БелАЗ» живет по старым правилам.
Если смотреть на предложение Минспорта России со стороны футбольного хозяйства, то это лишние финансовые затраты, причем очень большие. Если брать игровые моменты, то интересно провести матчи с другими командами, но что делать с внутренним чемпионатом и еврокубками? Пока стоит большая неопределенность.
С точки зрения футбольного аспекта инициатива интересная – это может быть первенство мирового уровня. Но с точки зрения хозяйства возникает много вопросов. А что будет дальше?
РПЛ не пускают в еврокубки, а цели белорусских клубов: завоевание медалей местного чемпионата и выступления на международной арене. В случае интеграции нашего футбола как побратима с российским, что ждет нас? Этот вопрос на поверхности.
Если бы предложили пяти белорусским командам, то куда они пойдут: в РПЛ или ФНЛ? Это тоже важный вопрос. В общем, пока нет конкретики, над этим вопросом можно размышлять сутками», – заявил Юшкевич.