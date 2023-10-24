Во вторник, 24 октября, «Интер» на своем поле сыграет с «Ред Буллом». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:45 по мск.

«Интер»

Команда идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе четыре очка. Миланцы выиграли один матч, в одной встрече сыграли вничью. «Интер» забил два гола, но при этом пропустил один мяч. Отметим, у подопечных Индзаги столько же очков, сколько и у лидирующего «Реала Сосьедад», однако сан-себастьянцы забили на мяч больше.

«Ред Булл»

Австрийцы занимают третье место в турнирной таблице. Команда в двух матчах Лиги чемпионов одержала одну победу, а в одном матче уступила. «Ред Булл» забил и пропустил по два гола. Отметим, в активе команды три очка, а отставание от лидера составляет один балл.

Факты о личных встречах

Команды в своей истории только два раза играли друг с другом. В обоих матчах выиграл «Интер». Миланцы забили в ворота соперника восемь голов, а «Ред Булл» ответил тремя мячами.

Прогноз на матч «Интер» – «Ред Булл»

«Интер», на наш взгляд, должен без особых проблем побеждать соперника. Подопечные Индзаги выиграют этот матч с комфортным для себя счетом. «Ред Булл» максимум на что может рассчитывать, так это забитый гол в ворота миланцев. Наш прогноз – победа «Интера» (1.29), ТБ 2.5 (1.53), обе забьют (2.05).