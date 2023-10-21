Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» и «Атлетико», 10 тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Сельта»: Виллар, Старфельт, Мингеса, Нуньес, Санчес, Бельтран, де ла Торре, Бамба, Васкес, Аспас, Странд-Ларсен.

Главный тренер: Рафаэль Бенитес

«Атлетико»: Облак, Аспиликуэта, Витсель, Эрмосо, Коке, Ньигес, Лино, Льоренте, Барриос, Гризманн, Мората.

Главный тренер: Диего Симеоне

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сельта» – «Атлетико»