Президент «Урала» Иванов прокомментировал инициативу включить белорусские клубы в российские лиги

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к возможной интеграции белорусских клубов в российские лиги.

По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа над реализацией этой идеи уже идет.

«Я считаю, что было бы неплохо, если бы белорусские клубы играли в РПЛ. У них есть команды, хорошие стадионы, почему нет? Настал момент, когда Премьер‑лигу надо расширять.

В КХЛ играют казахи, белорусы, почему здесь нет? Я не против, только за», – заявил Иванов.

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