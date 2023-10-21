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    • Президент «Урала» Иванов прокомментировал инициативу включить белорусские клубы в российские лиги

    Президент «Урала» Иванов прокомментировал инициативу включить белорусские клубы в российские лиги

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к возможной интеграции белорусских клубов в российские лиги.

    По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, работа над реализацией этой идеи уже идет.

    «Я считаю, что было бы неплохо, если бы белорусские клубы играли в РПЛ. У них есть команды, хорошие стадионы, почему нет? Настал момент, когда Премьер‑лигу надо расширять.

    В КХЛ играют казахи, белорусы, почему здесь нет? Я не против, только за», – заявил Иванов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16837

      Алексей З 2 часа назад

      Это белорусы играют в еврокубках и надо ли им идти под бан ?
      С КХЛ неудачное сравнение , хоккейная лига закрытая, а у белоруссов есть международные соревнования.

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