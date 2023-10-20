Защитник «Краснодара» Тормена назвал два европейских клуба, в которых заиграл бы Сперцян

Защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил перспективы одноклубника Эдуарда Сперцяна в случае отъезда в Европу.
– Сперцян – один из главных талантов российского футбола. Его каждый год изучают в Европе. Он мог бы играть в больших европейских клубах?
– Я думаю, он уже давно доказал свой уровень, к тому же Эду играет особую роль в своей сборной, что очень важно для европейских топ-клубов.
Я хорошо знаю уровень «Порту» и «Бенфики» – главных клубов Португалии и больших команд в Европе. Сперцян мог бы легко играть в этих клубах.
Он бы хорошо вписался в «Порту» или «Бенфику», а оттуда мог бы подняться ещe выше. Я верю, что скоро он сможет оказаться в топ-клубе.
- В этом сезоне Сперцян забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
- Рыночная стоимость воспитанника «Краснодара» – 15 млн евро.
Источник: Metaratings