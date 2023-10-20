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  • Защитник «Краснодара» Тормена назвал два европейских клуба, в которых заиграл бы Сперцян

Защитник «Краснодара» Тормена назвал два европейских клуба, в которых заиграл бы Сперцян

20 октября 2023, 14:34
3

Защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил перспективы одноклубника Эдуарда Сперцяна в случае отъезда в Европу.

– Сперцян – один из главных талантов российского футбола. Его каждый год изучают в Европе. Он мог бы играть в больших европейских клубах?

– Я думаю, он уже давно доказал свой уровень, к тому же Эду играет особую роль в своей сборной, что очень важно для европейских топ-клубов.

Я хорошо знаю уровень «Порту» и «Бенфики» – главных клубов Португалии и больших команд в Европе. Сперцян мог бы легко играть в этих клубах.

Он бы хорошо вписался в «Порту» или «Бенфику», а оттуда мог бы подняться ещe выше. Я верю, что скоро он сможет оказаться в топ-клубе.

  • В этом сезоне Сперцян забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
  • Рыночная стоимость воспитанника «Краснодара» – 15 млн евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Краснодар Порту Бенфика Тормена Витор Сперцян Эдуард
Комментарии (3)
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SLADE2019
1697802927
Раньше я был за то, чтобы он поскорее перешел бы, но раз такая ситуация получилась, то пусть уж уйдет с чувством исполненного до конца долга. Раз Спартак опять не у дел, то пусть будет первым Краснодар.
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Napaleon Banapart
1697811560
Какая ПортА.. Какая Бенфика.. Потеряется в раздевалке.. Ему что попроще для старта. Монца Вердер.
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ZeBolotny
1697877083
"Арарат" и "Пюник".
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