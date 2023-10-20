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    • Защитник «Краснодара» Тормена назвал два европейских клуба, в которых заиграл бы Сперцян

    Защитник «Краснодара» Тормена назвал два европейских клуба, в которых заиграл бы Сперцян

    Защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил перспективы одноклубника Эдуарда Сперцяна в случае отъезда в Европу.

    – Сперцян – один из главных талантов российского футбола. Его каждый год изучают в Европе. Он мог бы играть в больших европейских клубах?

    – Я думаю, он уже давно доказал свой уровень, к тому же Эду играет особую роль в своей сборной, что очень важно для европейских топ-клубов.

    Я хорошо знаю уровень «Порту» и «Бенфики» – главных клубов Португалии и больших команд в Европе. Сперцян мог бы легко играть в этих клубах.

    Он бы хорошо вписался в «Порту» или «Бенфику», а оттуда мог бы подняться ещe выше. Я верю, что скоро он сможет оказаться в топ-клубе.

    • В этом сезоне Сперцян забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 13 матчах.
    • Рыночная стоимость воспитанника «Краснодара» – 15 млн евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1632

      SLADE2019 48 минут назад

      Раньше я был за то, чтобы он поскорее перешел бы, но раз такая ситуация получилась, то пусть уж уйдет с чувством исполненного до конца долга. Раз Спартак опять не у дел, то пусть будет первым Краснодар.

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