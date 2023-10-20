Защитник «Краснодара» Тормена назвал два европейских клуба, в которых заиграл бы Сперцян

Защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил перспективы одноклубника Эдуарда Сперцяна в случае отъезда в Европу.

– Сперцян – один из главных талантов российского футбола. Его каждый год изучают в Европе. Он мог бы играть в больших европейских клубах?

– Я думаю, он уже давно доказал свой уровень, к тому же Эду играет особую роль в своей сборной, что очень важно для европейских топ-клубов.

Я хорошо знаю уровень «Порту» и «Бенфики» – главных клубов Португалии и больших команд в Европе. Сперцян мог бы легко играть в этих клубах.

Он бы хорошо вписался в «Порту» или «Бенфику», а оттуда мог бы подняться ещe выше. Я верю, что скоро он сможет оказаться в топ-клубе.