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    • Журавель считает, что следствием отстранения Соболева может стать отставка Абаскаля

    Журавель считает, что следствием отстранения Соболева может стать отставка Абаскаля

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил отстранение нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    «У Фабио Капелло и Дика Адвоката обязательные командные трапезы не вызывали саботажа и не мешали командной эффективности. Тем более, эти общие завтраки-ужины происходят один (иногда два) раза в неделю.

    Если сова Соболев не может проснуться и физически выполнить это не совсем футбольное требование тренера – уверен, решить вопрос можно кулуарно. Личным разговором, на командном собрании – есть способы.

    Тут дело явно не в завтраке. Просто это хорошая площадка показать свой протест, именно при всех с перспективой утечки игнорировать тренерское пожелание.

    Похоже, в «Спартаке» раскол по шаблону, который мы с вами уже наблюдали. Ромашка VS Тренер. И что-то мне подсказывает, у Гильермо Абаскаля не хватит ни авторитета, ни выдержки склонить ситуацию в свою пользу. Тем более, на фоне турбулентных результатов.

    Тто есть, перспектива тут такая: саботаж некоторых игроков, нарастание напряжeнности, недобор очков – увольнение тренера. Но самое смешное будет, когда новый тренер тоже не поставит Георгия Джикию в состав. И потребует приходит на командный обед.

    В общем, в таких тяни-толкай между игроками и тренером всегда проявляется сила (слабость) Клуба. Либо он вмешивается, выступает арбитром и развязывает узел. Либо всe идeт по одному месту», – написал Журавель.

    • Накануне, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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