Журавель считает, что следствием отстранения Соболева может стать отставка Абаскаля

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил отстранение нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«У Фабио Капелло и Дика Адвоката обязательные командные трапезы не вызывали саботажа и не мешали командной эффективности. Тем более, эти общие завтраки-ужины происходят один (иногда два) раза в неделю.

Если сова Соболев не может проснуться и физически выполнить это не совсем футбольное требование тренера – уверен, решить вопрос можно кулуарно. Личным разговором, на командном собрании – есть способы.

Тут дело явно не в завтраке. Просто это хорошая площадка показать свой протест, именно при всех с перспективой утечки игнорировать тренерское пожелание.

Похоже, в «Спартаке» раскол по шаблону, который мы с вами уже наблюдали. Ромашка VS Тренер. И что-то мне подсказывает, у Гильермо Абаскаля не хватит ни авторитета, ни выдержки склонить ситуацию в свою пользу. Тем более, на фоне турбулентных результатов.

Тто есть, перспектива тут такая: саботаж некоторых игроков, нарастание напряжeнности, недобор очков – увольнение тренера. Но самое смешное будет, когда новый тренер тоже не поставит Георгия Джикию в состав. И потребует приходит на командный обед.

В общем, в таких тяни-толкай между игроками и тренером всегда проявляется сила (слабость) Клуба. Либо он вмешивается, выступает арбитром и развязывает узел. Либо всe идeт по одному месту», – написал Журавель.