Журавель считает, что следствием отстранения Соболева может стать отставка Абаскаля

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил отстранение нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«У Фабио Капелло и Дика Адвоката обязательные командные трапезы не вызывали саботажа и не мешали командной эффективности. Тем более, эти общие завтраки-ужины происходят один (иногда два) раза в неделю.
Если сова Соболев не может проснуться и физически выполнить это не совсем футбольное требование тренера – уверен, решить вопрос можно кулуарно. Личным разговором, на командном собрании – есть способы.
Тут дело явно не в завтраке. Просто это хорошая площадка показать свой протест, именно при всех с перспективой утечки игнорировать тренерское пожелание.
Похоже, в «Спартаке» раскол по шаблону, который мы с вами уже наблюдали. Ромашка VS Тренер. И что-то мне подсказывает, у Гильермо Абаскаля не хватит ни авторитета, ни выдержки склонить ситуацию в свою пользу. Тем более, на фоне турбулентных результатов.
Тто есть, перспектива тут такая: саботаж некоторых игроков, нарастание напряжeнности, недобор очков – увольнение тренера. Но самое смешное будет, когда новый тренер тоже не поставит Георгия Джикию в состав. И потребует приходит на командный обед.
В общем, в таких тяни-толкай между игроками и тренером всегда проявляется сила (слабость) Клуба. Либо он вмешивается, выступает арбитром и развязывает узел. Либо всe идeт по одному месту», – написал Журавель.
- Накануне, 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
- В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
- Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.