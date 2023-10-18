«Ньюкасл» выступил с заявлением по делу о ставках Тонали

Английский клуб «Ньюкасл» опубликовал официальное заявление по ситуации с полузащитником команды Сандро Тонали о нелегальных ставок.
«Ньюкасл Юнайтед» может подтвердить, что итальянская прокуратура и Федерация футбола Италии (FIGC) проводят расследование в отношении Сандро Тонали в связи с незаконной деятельностью по размещению ставок. Сандро полностью участвует в расследовании и будет продолжать сотрудничать со всеми соответствующими органами.
Он и его семья по-прежнему будут получать всестороннюю поддержку от клуба.
Из-за этого продолжающегося процесса Сандро и «Ньюкасл Юнайтед» на текущий момент не могут дать дальнейших комментариев», – написано на официальном сайте «Ньюкасла».
- Тонали перешел в «Ньюкасл» из «Милана» в июле 2023 года за 64 миллиона евро.
- Контракт итальянца с английским клубом действует до 30 июня 2028 года.
- Полузащитнику грозит дисквалификация на год в АПЛ.
- 23-летний хавбек признался прокурору, что делал ставки на матчи «Милана» – но только на победы и в тех играх, в которых не выходил на поле.
Источник: ФК «Ньюкасл Юнайтед»