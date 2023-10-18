Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    «Ньюкасл» выступил с заявлением по делу о ставках Тонали

    Английский клуб «Ньюкасл» опубликовал официальное заявление по ситуации с полузащитником команды Сандро Тонали о нелегальных ставок.

    «Ньюкасл Юнайтед» может подтвердить, что итальянская прокуратура и Федерация футбола Италии (FIGC) проводят расследование в отношении Сандро Тонали в связи с незаконной деятельностью по размещению ставок. Сандро полностью участвует в расследовании и будет продолжать сотрудничать со всеми соответствующими органами.

    Он и его семья по-прежнему будут получать всестороннюю поддержку от клуба.

    Из-за этого продолжающегося процесса Сандро и «Ньюкасл Юнайтед» на текущий момент не могут дать дальнейших комментариев», – написано на официальном сайте «Ньюкасла».

    • Тонали перешел в «Ньюкасл» из «Милана» в июле 2023 года за 64 миллиона евро.
    • Контракт итальянца с английским клубом действует до 30 июня 2028 года.
    • Полузащитнику грозит дисквалификация на год в АПЛ.
    • 23-летний хавбек признался прокурору, что делал ставки на матчи «Милана» – но только на победы и в тех играх, в которых не выходил на поле.

    Новости по теме
    Канчельскис прокомментировал свое попадание в топ-100 лучших игроков АПЛ
    Зинченко — Мудрику: «Оторву тебе яйца, если забьешь «Арсеналу» в субботу» 3
    Названы сроки возможной продажи 25% акций «МЮ»
    Источник: ФК «Ньюкасл Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+