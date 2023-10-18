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    Стало известно, кто пропустит матч «Барселона» – «Реал»

    Защитник «Барселоны» Серхи Роберто выбыл из строя на неопределенный срок.

    Пресс-служба каталонского клуба сообщила о том, что 31-летний испанец получил травму камбаловидной мышцы правой ноги.

    Отмечается, что Серхи Роберто, как минимум, пропустит ближайшие матчи «Барселоны» против «Атлетика», «Шахтера» и «Реала».

    • Серхи Роберто является воспитанником академии «Барселоны». Всю свою карьеру футболист провел в испанском клубе.
    • В текущем сезоне защитник провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. На его счету одна желтая карточка.
    • Матч «Барселона»«Реал Мадрид» состоится 28 октября. Начало – 17:15 мск.

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    Источник: Mundo Deportivo

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