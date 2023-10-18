Стало известно, кто пропустит матч «Барселона» – «Реал»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто выбыл из строя на неопределенный срок.
Пресс-служба каталонского клуба сообщила о том, что 31-летний испанец получил травму камбаловидной мышцы правой ноги.
Отмечается, что Серхи Роберто, как минимум, пропустит ближайшие матчи «Барселоны» против «Атлетика», «Шахтера» и «Реала».
- Серхи Роберто является воспитанником академии «Барселоны». Всю свою карьеру футболист провел в испанском клубе.
- В текущем сезоне защитник провел шесть матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. На его счету одна желтая карточка.
- Матч «Барселона» – «Реал Мадрид» состоится 28 октября. Начало – 17:15 мск.
Источник: Mundo Deportivo