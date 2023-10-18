Стало известно, кто пропустит матч «Барселона» – «Реал»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто выбыл из строя на неопределенный срок.

Пресс-служба каталонского клуба сообщила о том, что 31-летний испанец получил травму камбаловидной мышцы правой ноги.

Отмечается, что Серхи Роберто, как минимум, пропустит ближайшие матчи «Барселоны» против «Атлетика», «Шахтера» и «Реала».