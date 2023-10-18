Абаскаль отстранил Соболева от тренировок «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России. Причина в нарушении футболистом правил поведения, установленных тренером.

Соболев трижды игнорировал посещение общекомандных завтраков. В третий раз это случилось на неделе после матча 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» в Самаре, после чего тренер оштрафовал игрока и отлучил от работы с общей группой.

Все это время форвард занимался индивидуально и должен вернуться к работе с основой на неделе перед встречей с «Пари НН» в 12-м туре РПЛ.