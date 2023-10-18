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Абаскаль отстранил Соболева от тренировок «Спартака»

18 октября 2023, 12:03
24

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России. Причина в нарушении футболистом правил поведения, установленных тренером.

Соболев трижды игнорировал посещение общекомандных завтраков. В третий раз это случилось на неделе после матча 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» в Самаре, после чего тренер оштрафовал игрока и отлучил от работы с общей группой.

Все это время форвард занимался индивидуально и должен вернуться к работе с основой на неделе перед встречей с «Пари НН» в 12-м туре РПЛ.

  • Игра «Спартак»«Пари НН» пройдет 22 октября.
  • Матч «Крылья Советов» – «Спартак» прошел 1 октября и закончился победой хозяев 4:0.
  • Встречу с ЦСКА Соболев пропускал из-за дисквалификации вследствие удаления в поединке в Самаре.

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Источник: Телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Абаскаль Гильермо
Комментарии (24)
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mahan
1697619997
Когда уже Абаскаля отстранят от Спартака. Он делает всё чтобы получить компенсацию и уехать. Страдает только команда от этого. Команде нужен нормальный тренер.
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NewLife
1697620119
Мелочный и бестолковый тренер, ему бы воспитателем в детском саду работать.
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САДЫЧОК
1697620308
Настоящая причина конечно в другом. Это в попытке слива Соболевым , Зобниным и Джикии с его агентом! Абаскаль блестяще с эти справился.Не припомню чтобы кто то смог вырулить из тренеров, когда его сливают.
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Ялта-Питер
1697621334
Пинками его, пусть мячи за воротами подает.Звездун.
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oyabun
1697621857
Мы то не знаем что там на самом деле творится. Но вот то что Соболь почувствовал себя незаменимым на фоне отсутствия конкуренции нападающих, это факт.
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САДЫЧОК
1697621901
Сливая Абаскаля, этот недалекий дурошлёп Соболев , думает, что придёт условный Черчесов и у него все будет, ок! Не будет!
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Fialet
1697624321
Гнать Сопелева из команды.
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ivany4
1697624859
После "отношений" с Роше в прошлом сезоне, Абаскаль сделал ему "последнее китайское предупреждение". Соболь публично повинился. В игре с КС, преднамеренное удаление. Плюс другие, внутри командные нарушения. Абаскаль поступил правильно. А заодно освободил место Мелешину и ряду молодым. Ну а Соболя надо публично уволить через суд. Летом приняли поправки в трудовой кодекс. Думаю и на футболистов они тоже расространяются. Чем меньше "зазнавшихся звезд", тем лучше в раздевалке.))
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alefreddy
1697632457
вот и остались без форвардов тут без слива тренера не обошлось Соболев вдруг разучился забивать
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Эном айс
1697637802
Мать моя Зарема ,отец мой Симонян! Что творится-то!
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