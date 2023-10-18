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    Абаскаль отстранил Соболева от тренировок «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил нападающего Александра Соболева от тренировок в общей группе до возвращения из сборной России. Причина в нарушении футболистом правил поведения, установленных тренером.

    Соболев трижды игнорировал посещение общекомандных завтраков. В третий раз это случилось на неделе после матча 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» в Самаре, после чего тренер оштрафовал игрока и отлучил от работы с общей группой.

    Все это время форвард занимался индивидуально и должен вернуться к работе с основой на неделе перед встречей с «Пари НН» в 12-м туре РПЛ.

    • Игра «Спартак»«Пари НН» пройдет 22 октября.
    • Матч «Крылья Советов» – «Спартак» прошел 1 октября и закончился победой хозяев 4:0.
    • Встречу с ЦСКА Соболев пропускал из-за дисквалификации вследствие удаления в поединке в Самаре.

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    Источник: Телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10249

      САДЫЧОК 33 минуты назад

      Сливая Абаскаля, этот недалекий дурошлёп Соболев , думает, что придёт условный Черчесов и у него все будет, ок! Не будет!

      0
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      Рейтинг: +16742

      Алексей З 33 минуты назад

      С КС играли 1 октября , что-то херово шпионы работают.
      Бомбардир, что вы старьё выкладываете, хозяева не оценят.

      0
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      Рейтинг: +34553

      oyabun 34 минуты назад

      Мы то не знаем что там на самом деле творится. Но вот то что Соболь почувствовал себя незаменимым на фоне отсутствия конкуренции нападающих, это факт.

      0
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      Рейтинг: +16742

      Алексей З > oyabun 32 минуты назад

      Или Абаскаль берега попутал.
      Вы не заметили , что с конями в основе Максименко , Денисов и Пруцев вышли. Он просто россиян задвигает, но Лукойл спит.

      0
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      Рейтинг: +253

      Ялта-Питер 43 минуты назад

      Пинками его, пусть мячи за воротами подает.Звездун.

      3
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      Рейтинг: +10249

      САДЫЧОК 1 час назад

      Настоящая причина конечно в другом.
      Это в попытке слива Соболевым , Зобниным и Джикии с его агентом!
      Абаскаль блестяще с эти справился.Не припомню чтобы кто то смог вырулить из тренеров, когда его сливают.

      3
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      Рейтинг: +20356

      NewLife 1 час назад

      Мелочный и бестолковый тренер, ему бы воспитателем в детском саду работать.

      4
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      Рейтинг: +1946

      mahan 1 час назад

      Когда уже Абаскаля отстранят от Спартака. Он делает всё чтобы получить компенсацию и уехать. Страдает только команда от этого. Команде нужен нормальный тренер.

      4
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      Рейтинг: +10249

      САДЫЧОК > mahan 1 час назад

      Отличный тренер!
      Настоящий тренер с лицензией УЕФА про!
      Не нужно уподобляться пропаганде МатчТв и недоумков депутатов , ГУберниевых и всякой нечисти !

      3
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      Рейтинг: +986

      JIEGEHDA > mahan 41 минуту назад

      В данном случае игрок виноват . Каким бы слабым или бесполезным не был тренер он тренер. И его правила и команды надо слушать и исполнять . Он в данном случае три раза нарушил правило общего завтрака не с ним а с командой. Знает ведь гад что Соболь единственный нап. Давно уже сказано что и соболь и Джикия сливают его жёстко. Ну сольют и так и сяк дальше что? Следущий так же ? Не устраивает и сливаем? Уже картина появляется. Команда сама играет плохо чтоб слить тренера а не тренер слабый. Хоть Гвардиола хоть кто если команда сливает то сольют )) жалко только фанатов которые переживают за результаты

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