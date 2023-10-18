Карпин оценил дебют в сборной России четырех футболистов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал оценку выступлениям за национальную команду четырех дебютантов.

«Я точно не помню уже, кто дебютировал. Напомните? Помазун, Горшков – нормально. Игру Помазуна больше Витальевич [тренер вратарей Виталий Кафанов] разберет. Кто еще дебютировал? Адамов и Сергеев? А Сергеев разве не играл ни разу? Вот видите, я даже не знал, дебютировал или нет. Адамов и Горшков, я считаю, для дебюта достойно сыграли. Очень достойно», – сказал Карпин.