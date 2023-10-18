Карпин оценил дебют в сборной России четырех футболистов

Потом удивляемся уровню сборной , Горшкову там делать нечего , как и Солдатенко.
К сожалению на безрыбье и рак рыба.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал оценку выступлениям за национальную команду четырех дебютантов.
«Я точно не помню уже, кто дебютировал. Напомните? Помазун, Горшков – нормально. Игру Помазуна больше Витальевич [тренер вратарей Виталий Кафанов] разберет. Кто еще дебютировал? Адамов и Сергеев? А Сергеев разве не играл ни разу? Вот видите, я даже не знал, дебютировал или нет. Адамов и Горшков, я считаю, для дебюта достойно сыграли. Очень достойно», – сказал Карпин.
- Сборная России в октябре сыграла два товарищеских матча против команд из Африки.
- Камерун россияне победили со счетом 1:0, а встреча с Кенией закончилась ничьей 2:2.