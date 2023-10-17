Реакция Карпина на вердикт ЭСК по судейству в матче «Краснодар» – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии РФС по игре 11-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Краснодарцы победили со счетом 3:2 благодаря голу на 95-й минуте.

Арбитр Рафаэль Шафеев засчитал взятие ворот, а ЭСК констатировал, что мяч был забит из офсайда.

Ранее Карпин спрашивал у подписчиков своего телеграм-канала о целесообразности обращения в ЭСК.

«Как думаете в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же?» – написал Карпин 9 октября, задавшись вопросом, не будет ли ответ экспертно-судейской комиссии аналогичен тому, что был дан в случае с голом «Краснодара» «Уралу».

«Как оказалось, угадал ответ ЭСК», – констатировал тренер «Ростова» сегодня, прикрепив скрин аргументации ЭСК.

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