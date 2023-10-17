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    • ЭСК РФС признала ошибочным решение Шафеева засчитать гол в ворота «Ростова» на 90+5 минуте матча с «Краснодаром»

    ЭСК РФС признала ошибочным решение Шафеева засчитать гол в ворота «Ростова» на 90+5 минуте матча с «Краснодаром»

    Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение главного арбитра встречи «Краснодар» – «Ростов» (3:2) Рафаэля Шафеева засчитать гол в ворота гостей на 90+5 минуте матча.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №82 Сергей Волков, отдавший голевую передачу, по мнению членов комиссии, находился в офсайдной позиции в момент передачи мяча ему партнером по команде. Ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у ВАР не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем, комиссия считает, что для вмешательства ВАР не было очевидных оснований», – гласит заявление пресс-службы РФС.

    • После завершения матча главный тренер «Ростова» призвал обратить внимание на эпизод с третьим голом в ворота его команды.
    • В ЭСК РФС входят Николай Иванов, Равшан Ирматов, Милорад Мажич, Джюнейт Чакыр и Олег Соколов.

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    Источник: РФС

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    Сегодня, 19:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2024

      Artemka444 25 секунд назад

      У нас судьи все такие!!!
      И не только у нас!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1342

      Дубина 13 минут назад

      Позор газпрому

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57330

      MaxRnD 22 минуты назад

      Откуда вообще эту судейскую гей-бригаду вытащили на свет божий ? Ранее ни в лицо, ни по фамилии не подозревал об их существовании. Боковой, так вообще крот - стоял рядом с игроком, находящимся в офсайде, и ни хрена не видел

      0
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      Рейтинг: +10

      Аркадий-Смольнов-vkontakt 56 минут назад

      Привет! Кто устал от продажного футбола? Играйте на матчах NHL. Тем более, есть отличный сервис, который работает с 2013 года. Играют каждую ночь. Ищите в любом поиске по фразе «НХЛПРОГНОЗ точка РУ». Выходит на 1 месте.

      0
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      Рейтинг: +2190

      Suvorov71 58 минут назад

      Ну и что теперь, прости Ростов, но мы не виноваты, очки вам не нужны, а мы лидеры

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