ЭСК РФС признала ошибочным решение Шафеева засчитать гол в ворота «Ростова» на 90+5 минуте матча с «Краснодаром»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение главного арбитра встречи «Краснодар» – «Ростов» (3:2) Рафаэля Шафеева засчитать гол в ворота гостей на 90+5 минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №82 Сергей Волков, отдавший голевую передачу, по мнению членов комиссии, находился в офсайдной позиции в момент передачи мяча ему партнером по команде. Ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у ВАР не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем, комиссия считает, что для вмешательства ВАР не было очевидных оснований», – гласит заявление пресс-службы РФС.