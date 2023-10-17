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  • ЭСК РФС признала ошибочным решение Шафеева засчитать гол в ворота «Ростова» на 90+5 минуте матча с «Краснодаром»

ЭСК РФС признала ошибочным решение Шафеева засчитать гол в ворота «Ростова» на 90+5 минуте матча с «Краснодаром»

17 октября 2023, 19:04
6

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным решение главного арбитра встречи «Краснодар» – «Ростов» (3:2) Рафаэля Шафеева засчитать гол в ворота гостей на 90+5 минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №82 Сергей Волков, отдавший голевую передачу, по мнению членов комиссии, находился в офсайдной позиции в момент передачи мяча ему партнером по команде. Ввиду отсутствия у ВАР офсайдных линий и того, что данный эпизод произошел вне линии расположения офсайдной камеры, у ВАР не было четких доказательств очевидной ошибки ассистента, в связи с чем, комиссия считает, что для вмешательства ВАР не было очевидных оснований», – гласит заявление пресс-службы РФС.

  • После завершения матча главный тренер «Ростова» призвал обратить внимание на эпизод с третьим голом в ворота его команды.
  • В ЭСК РФС входят Николай Иванов, Равшан Ирматов, Милорад Мажич, Джюнейт Чакыр и Олег Соколов.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Карпин Валерий Шафеев Рафаэль
Комментарии (6)
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MaxRnD
1697561229
Откуда вообще эту судейскую гей-бригаду вытащили на свет божий ? Ранее ни в лицо, ни по фамилии не подозревал об их существовании. Боковой, так вообще крот - стоял рядом с игроком, находящимся в офсайде, и ни хрена не видел
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Дубина
1697561800
Позор газпрому
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Artemka444
1697562567
У нас судьи все такие!!! И не только у нас!!!
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portero
1697564060
Когда же у вас будут камеры???? И куда делось то что было????
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Январь 59
1697564840
Отвечу словами В. Г. Карпина:"Счет нА табло, турнирная таблица перед глазами, всё остальное- философия". Да в футболе такое бывает. Помнится матч перед игрой со Спартаком, Смолову наступают на стопу и рвут бутсу, судья вместо пенальти, показывает желтую Федору. У Краснодара забрали возможную победу, а на игру со Спартаком Федор был дисквалифицирован.
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