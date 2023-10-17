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Бубнов раскритиковал сборную России за игру с Кенией

17 октября 2023, 11:18

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги товарищеского матча между Россией и Кенией.

«Утверждение многих экспертов про два равных состава в России можно ставить под сомнение. Большую часть встречи наша сборная провела плохо. У команды Карпина было много брака и мало голевых моментов. Игрового преимущества также не наблюдалось.

В эпизоде с первым забитым мячом неправильное решение принял Помазун. Баринову было опасно отдавать, так как рядом находился соперник. Надо было не мудрить, а просто вынести мяч подальше. Технически всe было исполнено неплохо, но тактически – это неправильное решение.

Второй гол вызывает не меньше вопросов. Почему Джикия так безобразно сыграл головой за пределами штрафной площади? Этой скидке назад нет никакого логического объяснения, просто откровенный привоз от защитника «Спартака».

Наша сборная в целом действовала очень медленно. Эти футболисты способны играть гораздо лучше. В таком низком темпе крайне трудно обыгрывать хорошо подготовленные команды.

Средняя линия России полностью провалилась. Первый тайм получился отвратительным. Половину команды можно было смело менять в перерыве. Карпин слишком долго верил в стартовый состав. Мы должны были проиграть. Хорошо, что сработали замены. Пиняев, Обляков и Сильянов добавили скорости нашей команде. Последние двое как раз соорудили спасительный гол в концовке встречи.

Такой печальный результат обязательно вызовет волну критики в адрес футболистов. Интересно послушать их объяснения случившегося. Возможно, россияне традиционно недооценили соперников.

Карпину нужно разобраться с причинами произошедшего, чтобы подобные игры не повторялись вновь. Мы были фаворитами и должны были побеждать, а не показывать такой ужасный футбол», – сказал Бубнов.

  • Матч Россия – Кения прошeл в Анталье и закончился вничью 2:2.
  • Несколькими днями ранее россияне дома победили Камерун 1:0.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Россия Кения Бубнов Александр
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