Анчелотти назвал трех игроков сборной Италии, которые нуждаются в лечении: «Они не в порядке»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал обвинения в незаконных ставках Сандро Тонали, Николо Фаджоли и Николо Дзаньоло, по предварительным данным страдающих лудоманией.

«Это была серьезная ошибка. Эти игроки не в порядке, они нуждаются в лечении. С точки зрения науки зависимость от азартных игр – это заболевание. При этом я считаю, что это вина отдельных людей, а не всего итальянского футбола – это было бы преувеличением. Правосудие скажет свое слово.

На мой взгляд, эти ребята забыли четкое правило: делать ставки запрещено. Все просто. Будучи преданными своему делу, мы ясно понимаем это. На самом деле, об этом запрете предупреждают перед каждым сезоном», – сказал Анчелотти.

Игрокам грозит трехлетняя дисквалификация.

Тонали и Дзаньоло пришлось покинуть расположение сборной Италии, чтобы принять участие в допросе по делу о совершении ими ставок.

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