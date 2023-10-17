Глебов рассказал о проблемах с полем в матче России и Кении

Полузащитник сборной России Данил Глебов подвел итоги товарищеского матча с Кенией.

«Сегодня достаточно вязкая игра получилась. Я думаю, что поле для нас и для них было не очень удобным. Мы забили первый мяч с ошибки. И нам забили с ошибки. Передача, мяч подскакивает. Когда у тебя есть одно решение, а мяч подскакивает в последний момент. В итоге игра была без моментов.

Еще раз повторюсь, в первом голе была передача на Диму Баринова, а мяч подскакивает в последний момент. И человек там сзади бежит. Но поле для всех одинаковое. Наверное, нужно было нам подстроиться под это поле. Все, что было в середине, было достаточно опасненько», – сказал Глебов.