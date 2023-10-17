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    • Глебов рассказал о проблемах с полем в матче России и Кении

    Глебов рассказал о проблемах с полем в матче России и Кении

    Полузащитник сборной России Данил Глебов подвел итоги товарищеского матча с Кенией.

    «Сегодня достаточно вязкая игра получилась. Я думаю, что поле для нас и для них было не очень удобным. Мы забили первый мяч с ошибки. И нам забили с ошибки. Передача, мяч подскакивает. Когда у тебя есть одно решение, а мяч подскакивает в последний момент. В итоге игра была без моментов.

    Еще раз повторюсь, в первом голе была передача на Диму Баринова, а мяч подскакивает в последний момент. И человек там сзади бежит. Но поле для всех одинаковое. Наверное, нужно было нам подстроиться под это поле. Все, что было в середине, было достаточно опасненько», – сказал Глебов.

    • Сборные России и Кении провели в понедельник товарищеский матч в турецкой Анталье, который закончился со счетом 2:2.
    • Игра проходила на стадионе спортивного центра отеля «Титаник».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +962

      sined1951 16 минут назад

      Глебов, расскажи а что плохому танцору мешает?

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