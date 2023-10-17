Кения и Россия могут провести ещe один товарищеский матч

Президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва сообщил, что планируется проведение товарищеского матча со сборной России в Найроби в 2024 году.

«В 2024 году мы планируем снова сыграть в Найроби. Также мы можем в будущем провести матч в Москве», – сказал Мвендва.