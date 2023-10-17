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    Кения и Россия могут провести ещe один товарищеский матч

    Президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва сообщил, что планируется проведение товарищеского матча со сборной России в Найроби в 2024 году.

    «В 2024 году мы планируем снова сыграть в Найроби. Также мы можем в будущем провести матч в Москве», – сказал Мвендва.

    • Сборные России и Кении провели в понедельник товарищеский матч в турецкой Анталье, который закончился со счетом 2:2.
    • 12 октября Россия обыграла Камерун со счeтом 1:0 на стадионе «ВТБ Арена – Центральный стадион имени Льва Яшина» в Москве.

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    Источник: «РИА Новости»

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