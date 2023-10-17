Сильянов объяснил ничейный результат в матче России и Кении

Защитник сборной России по футболу Александр Сильянов остался недоволен качеством поля во время товарищеского матча с командой Кении.
«Не знаю, чем впечатлила Кения, атлетичные парни, бегут. Думаю, что такой результата даже где-то из-за поля, вы сами видели. Первая ошибка – мяч, как говорится, съело под ногой, второй – ну ляпнул, бывает. Состояние газона не очень, твердое очень поле. Возможно, это придавало травматичности, до этого о кенийцах знали только то, что на теории говорили», – сказал Сильянов.
- Товарищеский матч между сборными России и Кении прошел в турецкой Анталье и завершился со счетом 2:2.
- В рейтинге ФИФА Россия занимает 39-е место, а Кения – 109-е.
Источник: ТАСС