Сильянов объяснил ничейный результат в матче России и Кении

Защитник сборной России по футболу Александр Сильянов остался недоволен качеством поля во время товарищеского матча с командой Кении.

«Не знаю, чем впечатлила Кения, атлетичные парни, бегут. Думаю, что такой результата даже где-то из-за поля, вы сами видели. Первая ошибка – мяч, как говорится, съело под ногой, второй – ну ляпнул, бывает. Состояние газона не очень, твердое очень поле. Возможно, это придавало травматичности, до этого о кенийцах знали только то, что на теории говорили», – сказал Сильянов.