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  • Товарищеский матч. Сборная России спасла ничью в игре с Кенией (2:2)

Товарищеский матч. Сборная России спасла ничью в игре с Кенией (2:2)

16 октября 2023, 20:58
63

Россия едва не проиграла Кении в товарищеской встрече в турецкой Анталье. Итоговый счет – 2:2.

В составе российской сборной забили Александр Соболев и Иван Обляков. Полузащитник ЦСКА спас ничью на 89-й минуте.

У соперника отличились Энтони Акуму и Масуд Джума, выступающие в Японии и втором по силе дивизионе Саудовской Аравии соответственно.

Четыре дня назад команда Валерия Карпина победила участника ЧМ-2022 Камерун – 1:0.

Товарищеский матч

Россия – Кения – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Соболев, 8; 1:1 – Акуму, 16; 1:2 – Джума, 36; 2:2 – Обляков, 89.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Кения Россия
Комментарии (63)
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ZAITZEFF2011
1697479276
За такую команду Карпина нужно пожизненно отлучать от футбола. Устроил очередной кошмар для наших болельщиков.
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Беспонтий
1697479439
куда то делось всё и сразу забыт побитый камерун и вновь бездарные заразы и загрустил кудрявый говорун
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NewLife
1697479485
Безнадега-точка-ру Великого тренера Карпина - на стажировку к Уткину в медиа лигу. Мертвых Миранчуков - на кладбище
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Цугундeр
1697479626
Усталость после изнурительной борьбы с Камеруном.+ + Недооценка противника.+ Длительный перелёт. +Фактор нейтрального поля +Климатический дискомфорт +Забыли дома Непомнящего, чтобы мякнуть по мячу. Вот и 6-0. А, ещё "узкое поле"(по выражению комментутаров))
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biber.ru
1697479773
Сборная это лицо страны. То ли страна такая, то ли с лицом что-то.
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Эном айс
1697479954
Перегорели..) Но сборная осталась непобедимой.) Особенно порадовало "правильное нарушение" Сельянова. Прям ,как в очереди за водкой при перестройке.))
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Garrincha58
1697480030
Братков Миранчуков больше не стоит приглашать в сборную эти двое просто тормоз, а Абаскаль вроде нормальный тренер раз этого бородача посадил в запас какой из него капитан и тем более защитник нас в первом тайме два раза простили, а то бы проиграли с треском. Игры нет тренерской мысли тоже одни понты при интервью. Карпин уйди из сборной....
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САДЫЧОК
1697481265
Где там агент Джикии? Вот и ответ на вопрос почему Абаскаль посадил Жорика на лавку.
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ZAITZEFF2011
1697483107
Игнашевич в свои 44 лучше сыграл бы чем наша защита вся вместе
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BRO_football
1697484280
Позор. Чуть не просрали Кении. Эксперименты Карпина до добра не доведут. Зато какие разговоры были до матча: Что это за Кения? Да у них там в футбол не играют! Обыграем их 3:0!
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