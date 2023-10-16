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    • Товарищеский матч. Сборная России спасла ничью в игре с Кенией (2:2)

    Товарищеский матч. Сборная России спасла ничью в игре с Кенией (2:2)

    Россия едва не проиграла Кении в товарищеской встрече в турецкой Анталье. Итоговый счет – 2:2.

    В составе российской сборной забили Александр Соболев и Иван Обляков. Полузащитник ЦСКА спас ничью на 89-й минуте.

    У соперника отличились Энтони Акуму и Масуд Джума, выступающие в Японии и втором по силе дивизионе Саудовской Аравии соответственно.

    Четыре дня назад команда Валерия Карпина победила участника ЧМ-2022 Камерун – 1:0.

    Товарищеский матч

    Россия – Кения – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Соболев, 8; 1:1 – Акуму, 16; 1:2 – Джума, 36; 2:2 – Обляков, 89.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии51
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      Рейтинг: +1193

      ZAITZEFF2011 4 минуты назад

      Игнашевич в свои 44 лучше сыграл бы чем наша защита вся вместе

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1732

      rac531 18 минут назад

      Каков поп - таков и приход)
      Или, как говорят губерниевы, говневичи и прочие чеданцевы
      Каков тренеришки, таковы и игрочишки)

      Хотя нагучевы, журавли и прочие шнякины придерживаются другого мнения:
      Каковы игрочишки - таковы и тренеришки)
      Интересно, кто же прав?)

      0
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      Рейтинг: +35

      Alex Atuan 25 минут назад

      Крайне унылое нечто, это даже не уровень дворового футбола, это уровень ниже плинтуса

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6507

      fakeid 35 минут назад

      а хрякам стопудово понравилось. столько третьесортных африканских нонэйм-зулусов в одном месте, и даже не надо трясти пальмы, чтобы на них посмотреть! скауты спартака ещё до финального свистка вооружились сачками, сейчас бегают, отлавливают, может кого и привезут в тарасофку!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Цугундeр > fakeid 27 минут назад

      Вот надо тебе.., не подождать до РПЛ.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1334

      Дубина > fakeid 15 минут назад

      Лечись пока не поздно! Хотя видать уже не помогут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10235

      САДЫЧОК 35 минут назад

      Где там агент Джикии? Вот и ответ на вопрос почему Абаскаль посадил Жорика на лавку.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      ramblernasheveverything 36 минут назад

      Все переживают что сборная в товарняке проиграла..Ни одного переживающего что на войне уже почти 300 000 убитых и раненых...Такая страна.
      пы.сы.Знаю что Бомба удалит этот коммент а меня забанит...Это лишь подтвердит что страна такая.Цензура рулит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6507

      fakeid > ramblernasheveverything 34 минуты назад

      да иди ты нахер в окоп, задрал уже своим нытьём не по теме.

      3
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      ...
      Рейтинг: +158

      ramblernasheveverything > fakeid 32 минуты назад

      почти 300 000 убитых и раненых это не по теме ?
      Да ты казлина после этого.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1732

      rac531 > ramblernasheveverything 29 минут назад

      Откуда такая цифирь?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6507

      fakeid > ramblernasheveverything 28 минут назад

      в окоп когда полезешь, гнида трусливая? сколько ещё будешь отсиживаться у своей бабушки и ныть в инете? лезь в окоп, падла, кому говорю!

      2
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      ...
      Рейтинг: +6507

      fakeid > rac531 26 минут назад

      у нашего хохлoжoпого дружка дцп, завтра он напишет про 500 000, не обращай внимание.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      ramblernasheveverything > rac531 20 минут назад

      Есть цифры от Генштаба ВСУ, есть цифры от ЦРУ....Там есть различия, но примерно все сходится.
      Конашенков это никогда не расскажет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1732

      rac531 > ramblernasheveverything 9 минут назад

      Ни тем, ни другим не верю)
      Простоя логика)
      В лучшем случае, на фронте было от 400 до 500 тысяч солдат. И это вместе с обслуживающим персоналом - саперы, радисты, операторы беспилотников, ремонтники, авиационные техники, ...

      Если принять цифру в 300 000 за истину, то получается, что воевать некому.
      Это тоже самое либерастско-демократическое вранье о четырех миллионаз пленных в первый месяц Великой отечественной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11796

      knikos 40 минут назад

      "Лучшие игроки матча" - два Мироеда , " Слышь , у меня галава квадратный" . Ипать , позорище ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4436

      mutabor0992 50 минут назад

      Ай да ГЕЙний стратегии(валерик) и его команда супер-ХЕРоев!!!Бравушки!!!С папуасами ничейку расписали.Шквал оваций и восторга!пилять!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4977

      polt 54 минуты назад

      До одного места Карпину престиж России. Обсерыш эстонский.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +158

      ramblernasheveverything > polt 43 минуты назад

      престиж России ?...----Об чем ты ВиктОр ? Нету этого престижа.Враз запретили весь российский спорт на международных соревнованиях.
      "МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в его состав спортивных организаций из аннексированных территорий Украины"
      Вот оно чо ВиктОр, вот оно чо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18078

      Garrincha58 56 минут назад

      Братков Миранчуков больше не стоит приглашать в сборную эти двое просто тормоз, а Абаскаль вроде нормальный тренер раз этого бородача посадил в запас какой из него капитан и тем более защитник нас в первом тайме два раза простили, а то бы проиграли с треском. Игры нет тренерской мысли тоже одни понты при интервью. Карпин уйди из сборной....

      9
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      ...
      Рейтинг: +3493

      alefreddy > Garrincha58 53 минуты назад

      про Миранчуков точно и косячный Баринов ту да же

      2
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