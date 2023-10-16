Товарищеский матч. Сборная России спасла ничью в игре с Кенией (2:2)

Игнашевич в свои 44 лучше сыграл бы чем наша защита вся вместе
Россия едва не проиграла Кении в товарищеской встрече в турецкой Анталье. Итоговый счет – 2:2.
В составе российской сборной забили Александр Соболев и Иван Обляков. Полузащитник ЦСКА спас ничью на 89-й минуте.
У соперника отличились Энтони Акуму и Масуд Джума, выступающие в Японии и втором по силе дивизионе Саудовской Аравии соответственно.
Четыре дня назад команда Валерия Карпина победила участника ЧМ-2022 Камерун – 1:0.
Товарищеский матч
Россия – Кения – 2:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Соболев, 8; 1:1 – Акуму, 16; 1:2 – Джума, 36; 2:2 – Обляков, 89.