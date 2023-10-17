Девушка Сафонова рассказала, что ее не устроило во время посещения «Титаника»

Марина Кондратюк, девушка вратаря сборной России Матвея Сафонова, посетила в Анталье товарищеский матч Россия – Кения (2:2).
Девушке не понравилось, что на стадионе «Титаник» в туалетах не было воды.
- Пара объявила об отношениях в этом году.
- Сафонову 24 года, Кондратюк – 28.
- Ради Марины Матвей ушел от жены и дочери.
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Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери
Источник: телеграм-канал Марины Кондратюк