Девушка Сафонова рассказала, что ее не устроило во время посещения «Титаника»

Марина Кондратюк, девушка вратаря сборной России Матвея Сафонова, посетила в Анталье товарищеский матч Россия – Кения (2:2).

Девушке не понравилось, что на стадионе «Титаник» в туалетах не было воды.

Пара объявила об отношениях в этом году.

Сафонову 24 года, Кондратюк – 28.

Ради Марины Матвей ушел от жены и дочери.

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Лучший вратарь России представил новую девушку: она старше на четыре года, ради нее игрок ушел от жены и дочери