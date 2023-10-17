Мостовой раскритиковал Миранчука за игру с Кенией: «Не знаю, хотел ли он приезжать в сборную»

Миранчуки как та же "палка" сил хватает только на один раз в год стрельнуть. А так просто распиаренные посредственные игроки.
Бывший футболист сборной России и «Сельты» Александр Мостовой подвел итоги матча Россия – Кения. По мнению специалиста, Алексей Миранчук сильно выпадал из игры.
«Не знаю, хотел ли Миранчук приезжать в сборную. По его игре нельзя сказать, что он был заинтересован в этом. Леша провел плохой матч, выпадал из игры. Действуют очень вальяжно на поле, лениво. Зачем приезжал тогда? Понятно, что он без игровой практики, не все ладится в «Аталанте», но на фоне сборной Кении надо показывать свой уровень», – сказал Мостовой.
- Матч России и Кении прошел в понедельник в Анталье (Турция), и завершился со счетом 2:2.
- В составе российской команды голами отметились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й.