Мостовой раскритиковал Миранчука за игру с Кенией: «Не знаю, хотел ли он приезжать в сборную»

Бывший футболист сборной России и «Сельты» Александр Мостовой подвел итоги матча Россия – Кения. По мнению специалиста, Алексей Миранчук сильно выпадал из игры.

«Не знаю, хотел ли Миранчук приезжать в сборную. По его игре нельзя сказать, что он был заинтересован в этом. Леша провел плохой матч, выпадал из игры. Действуют очень вальяжно на поле, лениво. Зачем приезжал тогда? Понятно, что он без игровой практики, не все ладится в «Аталанте», но на фоне сборной Кении надо показывать свой уровень», – сказал Мостовой.