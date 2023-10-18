«Я играл вместе с Месси, Роналду и Мбаппе». Угадаете футболиста по его одноклубникам?

Лига чемпионов, как и всегда, в огне и каждый тур мы восхищаемся множеством интересных моментов. Есть и игроки-открытия группового этапа: Феликс, неплохо начавший в «Барселоне», Каземиро неожиданно отметившийся дублем в ворота «Баварии», новый одноклубник Арсена Захаряна – Брайс Мендес, набравший 3+1 за первые четыре тура.

А отгадаете загаданного игрока из этого сезона Лиги чемпионов? Вам придется определить его по футболистам, с которыми он выступал. Проверьте свою футбольную память и попробуйте ответить без ошибок.

Фото: AFLO/Global Look Press