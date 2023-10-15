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Клуб высшей лиги Казахстана объявил забастовку

15 октября 2023, 09:52
1

Журналист Айдын Кожахмет сообщил о забастовке клуба КПЛ «Окжетпес».

«В сентябре кокшетауская команда, устав от безденежья, пригрозила руководству клуба бойкотом тренировочного процесса и предстоящего гостевого матча с «Атырау». Пресс-служба клуба почему-то тогда решила опровергнуть эту информацию, но на следующий день команда действительно не вышла на тренировку.

Однако на игру все же поехала, поскольку к ним в срочном порядке прибыл целый директор управления спорта Акмолинской области и чуть ли не клятвенно пообещал в скором времени рассчитаться с ними. Срок назвал даже – 10 октября. 11-го футболистам и тренерам заплатили. Правда, всего по одной зарплате (по две дали тем, перед кем должны ещe за прошлый сезон). И на этом халас.

Но обещал чиновник закрыть всю задолженность. До копейки. А это четыре зарплаты (семь для тех, кто с прошлого года) и несколько премиальных выплат. Получается, что акимат пробалаболился. И вот, терпение ребят лопнуло.

15 октября «Окжетпес», базирующийся в Шымкенте, должен был провести контрольный матч с «Ордабасы». Но он не состоится. Как и дальнейшие тренировки. Футболисты выдвинули ультиматум: если 20 октября все долги перед ними не будут закрыты, то и на матч с «Актобе» они на поле не выйдут.

Учитывая, что до конца чемпионата осталось два тура, а «Окжетпес» ведeт отчаянную борьбу с «Мактааралом» за выживание, можно уже сейчас определить неудачника сезона. И будет этот вылет именно на совести акимата, не выполняющего свои обязательства. Хотя, возможно, они этого и добиваются», – написал Кожахмет.

  • «Окжетпес» – в зоне вылета.
  • Ранее за команду играл россиянин Дмитрий Сычев.
  • Высшее достижение «Окжетпеса» в чемпионате Казахстана – 5-е место (2016 год).

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Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес
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гууд
1697359185
Окжетпес оказался вотжепес)
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