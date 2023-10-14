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    • В «Шахтере» не ожидали побега Распутько в Россию: новый комментарий клуба

    В «Шахтере» не ожидали побега Распутько в Россию: новый комментарий клуба

    В пресс-службе «Шахтера» ответили на вопросы о ситуации с игроком команды U19 Александром Распутько.

    • Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.
    • Предположительно, он уехал в Россию и запросил там политическое убежище.
    • 19-летний полузащитник родом из Горловки (ДНР). У него были разногласия с «Шахтером» по поводу продления контракта.

    «Если бы предпосылки [к бегству] были – игрок бы остался на Украине и не поехал бы на матч юношеской Лиги чемпионов.

    Сейчас он не выходит на связь. Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства.

    Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в положенное время не вернeтся в страну», – сообщили в «Шахтере».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:57
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3467

      alefreddy 22 минуты назад

      парень правильно рассудил в разбитой стране делать нечего да еще и погибнуть за наркомана

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20236

      ilichkadr 1 час назад

      "сли бы предпосылки [к бегству] были – игрок бы остался на Украине"?
      Чушь собачья! Игрок сбежал из страны. поскольку были предпосылки загреметь в окопы ВСУ. Поскольку Распутько родом из Горловки (ДНР), то клал он на любую ответственность как гражданин Украины.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5270

      Spirit_78 1 час назад

      Молодец, один из немногих, кому удалось из бандеровского рейха убежать.

      4
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