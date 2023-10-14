В «Шахтере» не ожидали побега Распутько в Россию: новый комментарий клуба

В пресс-службе «Шахтера» ответили на вопросы о ситуации с игроком команды U19 Александром Распутько.

Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.

Предположительно, он уехал в Россию и запросил там политическое убежище.

19-летний полузащитник родом из Горловки (ДНР). У него были разногласия с «Шахтером» по поводу продления контракта.

«Если бы предпосылки [к бегству] были – игрок бы остался на Украине и не поехал бы на матч юношеской Лиги чемпионов.

Сейчас он не выходит на связь. Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства.

Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в положенное время не вернeтся в страну», – сообщили в «Шахтере».