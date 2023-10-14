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  • В «Шахтере» не ожидали побега Распутько в Россию: новый комментарий клуба

В «Шахтере» не ожидали побега Распутько в Россию: новый комментарий клуба

14 октября 2023, 09:57
7

В пресс-службе «Шахтера» ответили на вопросы о ситуации с игроком команды U19 Александром Распутько.

  • Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.
  • Предположительно, он уехал в Россию и запросил там политическое убежище.
  • 19-летний полузащитник родом из Горловки (ДНР). У него были разногласия с «Шахтером» по поводу продления контракта.

«Если бы предпосылки [к бегству] были – игрок бы остался на Украине и не поехал бы на матч юношеской Лиги чемпионов.

Сейчас он не выходит на связь. Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства.

Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в положенное время не вернeтся в страну», – сообщили в «Шахтере».

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Источник: «Чемпионат»
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Шахтер
Комментарии (7)
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Spirit_78
1697269094
Молодец, один из немногих, кому удалось из бандеровского рейха убежать.
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ilichkadr
1697269461
"сли бы предпосылки [к бегству] были – игрок бы остался на Украине"? Чушь собачья! Игрок сбежал из страны. поскольку были предпосылки загреметь в окопы ВСУ. Поскольку Распутько родом из Горловки (ДНР), то клал он на любую ответственность как гражданин Украины.
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alefreddy
1697274325
парень правильно рассудил в разбитой стране делать нечего да еще и погибнуть за наркомана
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Сам_себе_сказал
1697279445
Скоро увидим его в Спартаке
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Oldtrafford83
1697346401
Михалыч и алёшка Я, уже не первая новость и нет ваших комментов, никак методичку не выучите ??
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grb651
1697449564
Один из тех кого не отравили нациской пропагандой!
Ответить
alefreddy
1699276406
это только первые ласточки дальше больше
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