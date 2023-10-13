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    • Появились новые подробности побега игрока «Шахтера» в Россию

    Появились новые подробности побега игрока «Шахтера» в Россию

    Футболист молодежной команды «Шахтера» Александр Распутько конфликтовал с клубом перед своим исчезновением.

    • Игрок сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.
    • Предположительно, он уехал в Россию и запросил там политическое убежище.
    • В «Шахтере» не подтвердили нахождение Распутько на территории РФ.
    • 19-летний полузащитник родом из Горловки (ДНР).

    «У него через полгода заканчивается контракт с «Шахтeром». В клубе на него начали давить, чтобы продлил. Распутько отказывался. Не устраивали предложенные финансовые условия, вроде бы не нравилась зарплата.

    Его начали наказывать – не ставить на игры. А на Лигу УЕФА взяли, потому что результат нужен. И там он пропал.

    Телефон выключен. Даже друзья дозвониться не могут и не знают, где он сейчас находится», – сообщил источник.

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    Опубликована сборная 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored
    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6459

      AtticusFinch 32 минуты назад

      Михалыч- ты де?комментируй))

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