Появились новые подробности побега игрока «Шахтера» в Россию

Футболист молодежной команды «Шахтера» Александр Распутько конфликтовал с клубом перед своим исчезновением.
- Игрок сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.
- Предположительно, он уехал в Россию и запросил там политическое убежище.
- В «Шахтере» не подтвердили нахождение Распутько на территории РФ.
- 19-летний полузащитник родом из Горловки (ДНР).
«У него через полгода заканчивается контракт с «Шахтeром». В клубе на него начали давить, чтобы продлил. Распутько отказывался. Не устраивали предложенные финансовые условия, вроде бы не нравилась зарплата.
Его начали наказывать – не ставить на игры. А на Лигу УЕФА взяли, потому что результат нужен. И там он пропал.
Телефон выключен. Даже друзья дозвониться не могут и не знают, где он сейчас находится», – сообщил источник.
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Источник: «Чемпионат»