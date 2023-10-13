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В «Шахтере» отреагировали на побег футболиста в Россию

13 октября 2023, 15:11
6

Пресс-служба «Шахтера» опубликовала заявление в связи с пропажей игрока команды U19 Александра Распутько.

  • Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.
  • Предположительно, он уехал в Россию и запросил там политическое убежище.
  • В «Шахтере» не подтвердили нахождение Распутько на территории РФ.

«Подтверждаем факт невозвращения Александра Распутько на Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.

Мы не можем утверждать, куда пропал игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время.

Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернется, контракт будет расторгнут по вине игрока.

Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию. Сейчас он не выходит на связь», – говорится в заявлении «Шахтера».

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Источник: Sports.ru
Украина. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Шахтер
Комментарии (6)
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NewLife
1697201788
У Роспутько разошлись с вами пути))
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ramblernasheveverythng
1697202052
«Побег из Собибора» 2023 .
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Давид59
1697203278
Человека найти не могут. Может что случилось. Одни про побег вещают. Другие контракт разорвать грозят. Сперва найти его надо бы.
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alefreddy
1697207604
оградил себя от СВО и понял где лучше жить и играть
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neveldomha
1697220345
Он из дуркаины сбежал, а не из клуба.
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