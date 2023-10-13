В «Шахтере» отреагировали на побег футболиста в Россию

Пресс-служба «Шахтера» опубликовала заявление в связи с пропажей игрока команды U19 Александра Распутько.

Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.

Предположительно, он уехал в Россию и запросил там политическое убежище.

В «Шахтере» не подтвердили нахождение Распутько на территории РФ.

«Подтверждаем факт невозвращения Александра Распутько на Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.

Мы не можем утверждать, куда пропал игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время.

Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернется, контракт будет расторгнут по вине игрока.

Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию. Сейчас он не выходит на связь», – говорится в заявлении «Шахтера».