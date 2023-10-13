Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    В «Шахтере» отреагировали на побег футболиста в Россию

    Пресс-служба «Шахтера» опубликовала заявление в связи с пропажей игрока команды U19 Александра Распутько.

    • Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.
    • Предположительно, он уехал в Россию и запросил там политическое убежище.
    • В «Шахтере» не подтвердили нахождение Распутько на территории РФ.

    «Подтверждаем факт невозвращения Александра Распутько на Украину после матча с «Антверпеном». Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.

    Мы не можем утверждать, куда пропал игрок. У нас нет информации. Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время.

    Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды. Если он не вернется, контракт будет расторгнут по вине игрока.

    Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию. Сейчас он не выходит на связь», – говорится в заявлении «Шахтера».

    Новости по теме
    Клуб Комбарова открестился от подписания Распутько, сбежавшего из «Шахтера» в Россию 2
    Опубликована сборная 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored
    УЕФА экстренно убрал главу российских судей с назначения на матч «Шахтера» в ЛЧ 10
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:11
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +767

      Пригожин Женя 12 минут назад

      Мододец парень пускай расторгают в россии тебе клуб любой предложит играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6999

      Давид59 1 час назад

      Человека найти не могут. Может что случилось. Одни про побег вещают. Другие контракт разорвать грозят. Сперва найти его надо бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ramblernasheveverythng 1 час назад

      «Побег из Собибора» 2023 .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20294

      NewLife 1 час назад

      У Роспутько разошлись с вами пути))

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+