Украинский футболист сбежал в Россию после матча Юношеской лиги УЕФА

Правильно парень и сделал. Ему еще жить и жить. Наркоман таких уже много положил и до него бы добрался.
Полузащитник «Шахтера» Александр Распутько пропал после матча.
По информации Dynamomania, 19-летний футболист провел игру Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1) в Бельгии, а затем не вернулся в расположение клуба. Пропажу игрока обнаружили на борту самолета. Была найдена только его сложенная форма.
Распутько ограничил доступ в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Накануне он договорился с «Шахтером» о новом пятилетнем контракте.
Сообщается, что Распутько перебрался на территорию России.