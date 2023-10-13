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    • Украинский футболист сбежал в Россию после матча Юношеской лиги УЕФА

    Украинский футболист сбежал в Россию после матча Юношеской лиги УЕФА

    Полузащитник «Шахтера» Александр Распутько пропал после матча.

    По информации Dynamomania, 19-летний футболист провел игру Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1) в Бельгии, а затем не вернулся в расположение клуба. Пропажу игрока обнаружили на борту самолета. Была найдена только его сложенная форма.

    Распутько ограничил доступ в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Накануне он договорился с «Шахтером» о новом пятилетнем контракте.

    Сообщается, что Распутько перебрался на территорию России.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4254

      шахта Заполярная 8 минут назад

      Правильно парень и сделал. Ему еще жить и жить. Наркоман таких уже много положил и до него бы добрался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4013

      acor94 33 минуты назад

      Главное, чтоб теперь с его родственниками ничего не сделали. Случаи уже были.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7771

      Semenycch 35 минут назад

      Ну что же, добро пожаловать!

      0
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      Рейтинг: +14996

      Skull_Boy 49 минут назад

      Да потому что его бы мобилизовали 100% и только западных не трогают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +262

      Amorphis 1 час назад

      Призывник, кули

      0
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