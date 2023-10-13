Украинский футболист сбежал в Россию после матча Юношеской лиги УЕФА

Полузащитник «Шахтера» Александр Распутько пропал после матча.

По информации Dynamomania, 19-летний футболист провел игру Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» (2:1) в Бельгии, а затем не вернулся в расположение клуба. Пропажу игрока обнаружили на борту самолета. Была найдена только его сложенная форма.

Распутько ограничил доступ в соцсетях и перестал отвечать на телефонные звонки. Накануне он договорился с «Шахтером» о новом пятилетнем контракте.

Сообщается, что Распутько перебрался на территорию России.