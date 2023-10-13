Карпин определил главную беду российского футбола

Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов передал видение Валерием Карпиным главой беды отечественного футбола.

– Что нужно сделать, чтобы в РПЛ был такой темп, как в Европе?

– Это самый интересный вопрос. Валерий Георгиевич постоянно на эту тему говорит. У него есть интересная фраза на эту тему... Не могу вспомнить, как он говорит фразу, но смысл в том, что это беда российского футбола. Низкий темп и интенсивность. Понятно, что это идет через тренировку – надо больше тренироваться, уделять больше внимания подготовке.