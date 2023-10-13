Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Карпин определил главную беду российского футбола

    Полузащитник сборной России и «Ростова» Данил Глебов передал видение Валерием Карпиным главой беды отечественного футбола.

    – Что нужно сделать, чтобы в РПЛ был такой темп, как в Европе?

    – Это самый интересный вопрос. Валерий Георгиевич постоянно на эту тему говорит. У него есть интересная фраза на эту тему... Не могу вспомнить, как он говорит фразу, но смысл в том, что это беда российского футбола. Низкий темп и интенсивность. Понятно, что это идет через тренировку – надо больше тренироваться, уделять больше внимания подготовке.

    • Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • «Ростов» Глебова и Карпина идет в РПЛ 14-м.
    • Данилом в этом году интересовался «Спартак».

    Новости по теме
    Президент «Ростова» ответил, «выгорел» ли Карпин
    Карпин – о дебюте Харина за Россию: «Эстонцев много в сборной развелось» 1
    Карпин ответил тренеру сборной Камеруна, назвавшему его стильным
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2023 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+