Клуб Комбарова открестился от подписания Распутько, сбежавшего из «Шахтера» в Россию

Пока что не имеет отношения. Журналисты, имейте терпение, контракт не за час подписывается.
В «Звезде» опровергли желание заполучить игрока молодежной команды «Шахтера» Александра Распутько.
- Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.
- Предположительно, он уехал в Россию и запросил там политическое убежище.
- В «Шахтере» не подтвердили нахождение Распутько на территории РФ.
«Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке «Шахтера» Александре Распутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России.
Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в «Звезде» ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым.
От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию», – говорится в заявлении петербургского клуба.
- «Звезда» выступает в Дивизионе Б Второй лиги.
- Команду тренирует экс-спартаковец Дмитрий Комбаров.