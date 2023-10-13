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    • Клуб Комбарова открестился от подписания Распутько, сбежавшего из «Шахтера» в Россию

    Клуб Комбарова открестился от подписания Распутько, сбежавшего из «Шахтера» в Россию

    В «Звезде» опровергли желание заполучить игрока молодежной команды «Шахтера» Александра Распутько.

    • Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.
    • Предположительно, он уехал в Россию и запросил там политическое убежище.
    • В «Шахтере» не подтвердили нахождение Распутько на территории РФ.

    «Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке «Шахтера» Александре Распутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России.

    Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в «Звезде» ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым.

    От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию», – говорится в заявлении петербургского клуба.

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    Источник: телеграм-канал «Звезды Санкт-Петербург»

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    Сегодня, 16:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4013

      acor94 20 минут назад

      Пока что не имеет отношения. Журналисты, имейте терпение, контракт не за час подписывается.

      0
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      Рейтинг: +740

      Октавиус 1 час назад

      Нефига себе новость - Гена Зубов работает в Петербурге, сто лет о нем не слышал)

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