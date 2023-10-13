Клуб Комбарова открестился от подписания Распутько, сбежавшего из «Шахтера» в Россию

В «Звезде» опровергли желание заполучить игрока молодежной команды «Шахтера» Александра Распутько.

Футболист сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии.

Предположительно, он уехал в Россию и запросил там политическое убежище.

В «Шахтере» не подтвердили нахождение Распутько на территории РФ.

«Сегодня во многих СМИ распространяются новости об игроке «Шахтера» Александре Распутько. Футболист покинул расположение донецкого клуба и попросил политическое убежище в России.

Некоторые предполагают, что футболист может оказаться в «Звезде» ввиду связи с тренером нашей команды Геннадием Зубовым.

От лица клуба заявляем, что данный футболист не имеет отношения к нашему клубу. Требуем прекратить распространять данную непроверенную информацию», – говорится в заявлении петербургского клуба.