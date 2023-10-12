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  • Сафонов: «Онана сказал, что даст футболку, и не дал – кидалово, получается»

Сафонов: «Онана сказал, что даст футболку, и не дал – кидалово, получается»

12 октября 2023, 23:14
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Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, как его обманул голкипер сборной Камеруна Андре Онана.

«Мне было интересно посмотреть на Онана, не более. Обменяться с ним футболками? Он сказал, что даст мне – и не дал. Кидалово, получается.

Перенять его опыт? Да нет. Я не знаю, какой у меня стиль, поэтому не отвечу на этот вопрос», – заявил Сафонов.

  • Россия победила Камерун со счетом 1:0.
  • Онана весь матч провел в запасе.
  • На клубном уровне Андре выступает за «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне он играл с «Интером» в финале ЛЧ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Камерун Россия Сафонов Матвей Онана Андре
Комментарии (1)
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Oldtrafford83
1697172024
Прочитал про тебя вне футбола и решил что не стоит тебе нечего давать)
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