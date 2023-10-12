Сафонов: «Онана сказал, что даст футболку, и не дал – кидалово, получается»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, как его обманул голкипер сборной Камеруна Андре Онана.
«Мне было интересно посмотреть на Онана, не более. Обменяться с ним футболками? Он сказал, что даст мне – и не дал. Кидалово, получается.
Перенять его опыт? Да нет. Я не знаю, какой у меня стиль, поэтому не отвечу на этот вопрос», – заявил Сафонов.
- Россия победила Камерун со счетом 1:0.
- Онана весь матч провел в запасе.
- На клубном уровне Андре выступает за «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне он играл с «Интером» в финале ЛЧ.
Источник: «Чемпионат»