Сафонов: «Онана сказал, что даст футболку, и не дал – кидалово, получается»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, как его обманул голкипер сборной Камеруна Андре Онана.

«Мне было интересно посмотреть на Онана, не более. Обменяться с ним футболками? Он сказал, что даст мне – и не дал. Кидалово, получается.

Перенять его опыт? Да нет. Я не знаю, какой у меня стиль, поэтому не отвечу на этот вопрос», – заявил Сафонов.