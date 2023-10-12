Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Сафонов: «Онана сказал, что даст футболку, и не дал – кидалово, получается»

    Сафонов: «Онана сказал, что даст футболку, и не дал – кидалово, получается»

    Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, как его обманул голкипер сборной Камеруна Андре Онана.

    «Мне было интересно посмотреть на Онана, не более. Обменяться с ним футболками? Он сказал, что даст мне – и не дал. Кидалово, получается.

    Перенять его опыт? Да нет. Я не знаю, какой у меня стиль, поэтому не отвечу на этот вопрос», – заявил Сафонов.

    • Россия победила Камерун со счетом 1:0.
    • Онана весь матч провел в запасе.
    • На клубном уровне Андре выступает за «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне он играл с «Интером» в финале ЛЧ.

    Новости по теме
    Определены претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
    Кафанов назвал первого номера сборной России 4
    Ивич назвал двух лучших вратарей России 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2023 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+