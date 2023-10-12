Божович осудил Дзюбу за слова о Семаке

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Не знаю, что произошло между ними. Лично у меня никогда не было проблем с Дзюбой, когда работали вместе. Но я тренировал маленькие клубы как «Ростов» и тульский «Арсенал». А «Зенит» – большой клуб с качественными игроками. Может быть, что-то произошло между ними в команде. Но так нельзя поступать с тренером, с которым ты столько достиг», – сказал Божович.