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    Божович осудил Дзюбу за слова о Семаке

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес наставника «Зенита» Сергея Семака.

    «Не знаю, что произошло между ними. Лично у меня никогда не было проблем с Дзюбой, когда работали вместе. Но я тренировал маленькие клубы как «Ростов» и тульский «Арсенал». А «Зенит» – большой клуб с качественными игроками. Может быть, что-то произошло между ними в команде. Но так нельзя поступать с тренером, с которым ты столько достиг», – сказал Божович.

    • После окончания матча «Зенит»«Локомотив» (1:2) Дзюба ответил на вопрос журналиста о том, помирился ли он с Сергеем Семаком, фразой «А кто это?».
    • Дзюба играл под руководством Божовича в «Ростове» и тульском «Арсенале».

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    Источник: Sport24

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