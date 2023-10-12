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Божович осудил Дзюбу за слова о Семаке

12 октября 2023, 13:37

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в адрес наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Не знаю, что произошло между ними. Лично у меня никогда не было проблем с Дзюбой, когда работали вместе. Но я тренировал маленькие клубы как «Ростов» и тульский «Арсенал». А «Зенит» – большой клуб с качественными игроками. Может быть, что-то произошло между ними в команде. Но так нельзя поступать с тренером, с которым ты столько достиг», – сказал Божович.

  • После окончания матча «Зенит»«Локомотив» (1:2) Дзюба ответил на вопрос журналиста о том, помирился ли он с Сергеем Семаком, фразой «А кто это?».
  • Дзюба играл под руководством Божовича в «Ростове» и тульском «Арсенале».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Божович Миодраг Семак Сергей
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