Кузяев сравнил уровень чемпионатов России и Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев ответил, какой турнир сильнее – РПЛ или Лига 1.

«Я ожидал, что уровень чемпионата Франции будет повыше, чем в России. Так оно и оказалось.

Я бы не сказал, что разница огромная. Да, она есть. Интенсивность выше, скорости, много борьбы. Все ребята хорошо подготовлены физически. Но это вопрос времени, адаптации.

Думаю, за два-три месяца, максимум за полгода лучшие российские футболисты могли бы адаптироваться к французскому чемпионату», – сказал Кузяев.