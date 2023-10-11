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    • В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном назначении Черчесова

    В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном назначении Черчесова

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.

    Ранее сообщалось, что российский специалист вел диалог с членом совета директоров клуба.

    – Имеет ли под собой основание новость о том, что один из членов совета директоров клуба встречался со Станиславом Черчесовым?

    – Я бы ответил так – с одной стороны, совершенно точно могу сказать, что ни со Станиславом Саламовичем, ни с каким-либо еще из отечественных или зарубежных тренеров не было переговоров о приходе в «Спартак». Соответственно, не было никаких гарантий, обещаний, как об этом писали в прессе. На данный момент эта тема не обсуждается. В то же время Станислав Саламович уважаемый российский тренер. Один из лучших. Не знаю, возможно, с кем-то он чаю и попил, я это не контролирую.

    – С кем-то – из совета директоров?

    – Не знаю. Возможно.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
    • Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20275

      NewLife 13 минут назад

      Блдь, за что тебе зарплату платят ? Ждут пока ты со своим рыжим опустите Спартак в подвал(((
      Уходи в отставку !

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