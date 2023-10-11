В «Спартаке» ответили на вопрос о возможном назначении Черчесова

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что российский специалист вел диалог с членом совета директоров клуба.

– Имеет ли под собой основание новость о том, что один из членов совета директоров клуба встречался со Станиславом Черчесовым?

– Я бы ответил так – с одной стороны, совершенно точно могу сказать, что ни со Станиславом Саламовичем, ни с каким-либо еще из отечественных или зарубежных тренеров не было переговоров о приходе в «Спартак». Соответственно, не было никаких гарантий, обещаний, как об этом писали в прессе. На данный момент эта тема не обсуждается. В то же время Станислав Саламович уважаемый российский тренер. Один из лучших. Не знаю, возможно, с кем-то он чаю и попил, я это не контролирую.

– С кем-то – из совета директоров?

– Не знаю. Возможно.

У «Спартака» 3 матча подряд без побед.

Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».

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