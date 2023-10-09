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  • Стало известно, что обсуждал Черчесов с членом совета директоров «Спартака»

Стало известно, что обсуждал Черчесов с членом совета директоров «Спартака»

9 октября 2023, 20:30
7

Станислав Черчесов общается с представителями руководства «Спартака».

Metaratings стало известно о диалоге тренера с членом совета директоров московского клуба.

В ходе встречи Черчесов обсуждал текущее положение дел в команде, в частности, потерю Георгием Джикией места в стартовом составе. Это решение Гильермо Абаскаля вызвало у него недоумение.

Также 60-летний специалист назвал позиции, которые нужно усилить, и рассказал, какие бы внeс коррективы.

  • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
  • Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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Freyd
1696874916
а чего удивительного что Джикия потерял место,он слабее Бабича,а двух левоногих в центр не один тренер не поставит
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NewLife
1696876935
Похоже на фейковую инфу. "ОДБ" - одна баба сказала.
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Артур-Мартынкевич-vkontak
1696878584
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САДЫЧОК
1696879310
Дичь! Как можно с каким то Черчесовым обсуждать Джикию, у которого уровень пердива ?!
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Андрей-S-google
1696927738
Надеюсь Черчесова не будет не то что в Спартаке, а вообще в любом профессиональном клубе. Дело в том что он как вратарь то был очень средненький, а как тренер это ужас: он не умеет говорить, банально не умеет говорить по русски. Из него бы получился классный осетинский повар
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