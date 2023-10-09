Стало известно, что обсуждал Черчесов с членом совета директоров «Спартака»

Станислав Черчесов общается с представителями руководства «Спартака».

Metaratings стало известно о диалоге тренера с членом совета директоров московского клуба.

В ходе встречи Черчесов обсуждал текущее положение дел в команде, в частности, потерю Георгием Джикией места в стартовом составе. Это решение Гильермо Абаскаля вызвало у него недоумение.

Также 60-летний специалист назвал позиции, которые нужно усилить, и рассказал, какие бы внeс коррективы.