Стало известно, что обсуждал Черчесов с членом совета директоров «Спартака»

Станислав Черчесов общается с представителями руководства «Спартака».
Metaratings стало известно о диалоге тренера с членом совета директоров московского клуба.
В ходе встречи Черчесов обсуждал текущее положение дел в команде, в частности, потерю Георгием Джикией места в стартовом составе. Это решение Гильермо Абаскаля вызвало у него недоумение.
Также 60-летний специалист назвал позиции, которые нужно усилить, и рассказал, какие бы внeс коррективы.
- У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
- Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».
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Источник: Metaratings