Стало известно, что обсуждал Черчесов с членом совета директоров «Спартака»

Станислав Черчесов общается с представителями руководства «Спартака».

Metaratings стало известно о диалоге тренера с членом совета директоров московского клуба.

В ходе встречи Черчесов обсуждал текущее положение дел в команде, в частности, потерю Георгием Джикией места в стартовом составе. Это решение Гильермо Абаскаля вызвало у него недоумение.

Также 60-летний специалист назвал позиции, которые нужно усилить, и рассказал, какие бы внeс коррективы.

У «Спартака» 3 матча подряд без побед.

Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».

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