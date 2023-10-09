Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, что обсуждал Черчесов с членом совета директоров «Спартака»

    Стало известно, что обсуждал Черчесов с членом совета директоров «Спартака»

    Станислав Черчесов общается с представителями руководства «Спартака».

    Metaratings стало известно о диалоге тренера с членом совета директоров московского клуба.

    В ходе встречи Черчесов обсуждал текущее положение дел в команде, в частности, потерю Георгием Джикией места в стартовом составе. Это решение Гильермо Абаскаля вызвало у него недоумение.

    Также 60-летний специалист назвал позиции, которые нужно усилить, и рассказал, какие бы внeс коррективы.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
    • Летом Черчесова уволили из «Ференцвароша».

    Новости по теме
    Стало известно, кто возглавил бы «Спартак» в случае разгрома от ЦСКА 17
    Черчесов ответил, готов ли он возглавить «Спартак» 7
    Быстров – о Карпине и Черчесове: «Один точно готов побежать в «Спартак», а второй будет думать» 7
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2023 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10194

      САДЫЧОК 4 часа назад

      Дичь!
      Как можно с каким то Черчесовым обсуждать Джикию, у которого уровень пердива ?!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Артур-Мартынкевич-vkontak 4 часа назад

      Как я уже не раз говорил, не видитесь на телеграм-каналы, группы и прочую фигню по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». Сайт выходит на первом месте. Прогнозы играют до победы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20247

      NewLife 5 часов назад

      Похоже на фейковую инфу. "ОДБ" - одна баба сказала.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1511

      Freyd 5 часов назад

      а чего удивительного что Джикия потерял место,он слабее Бабича,а двух левоногих в центр не один тренер не поставит

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20216

      ilichkadr > Freyd 5 часов назад

      Дело не в том, что Джикия потерял место, он слабее Бабича. Кавказский менталитет прежде всего. Всё остальное..... слабее/сильнее не в принципах одной религии картвелов-мегрелов и сванов.

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+