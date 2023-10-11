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  • Гендиректор «Спартака» ответил, вознесся ли Абаскаль до небес

Гендиректор «Спартака» ответил, вознесся ли Абаскаль до небес

11 октября 2023, 16:38
3

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал психологическое состояние главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

– Кто осуществляет контроль над работой тренера – спортивный директор Эшуорт, координатор Ребров, или, возможно, подключаетесь вы? Есть ощущение, что Гильермо немного улетел в небеса и воцарился.

– На мой взгляд, это неправильное ощущение. Я достаточно активно вовлечен в работу спортивного блока. Контроль – неправильное слово. Мы работаем как одна команда, стараемся помогать друг другу, обсуждаем ситуацию.

Если вопрос в том, кто формально дает оценку, то это спортивный директор, затем руководство клуба – я и совет директоров.

– То есть не чувствуете, что Гильермо немного вознесся до небес?

– Нет. Не чувствую.

– Вы сказали о большом кредите доверия. Правильно ли понимать под этим, что как минимум до конца сезона он доработает?

– Вы сами знаете, что футбол – история непредсказуемая. Но на данный момент никаких предпосылок к замене тренера у нас нет.

  • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
  • В клубе решили, что испанца не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (3)
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derrik2000
1697034039
Эффективным манагерам бензоколонки до сих пор не ясно, что НАШ ЧЕМПИОНАТ и рыжий КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходят друг другу! Пусть свистует туда, где у него получалось и где его всегда агент трудоустроит. А то, что там столько БАБЛИШКА не будет 100%, так "это совсем другая история".
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NewLife
1697034381
"Мы работаем как одна команда, стараемся помогать друг другу, обсуждаем ситуацию." Ты не начальник, а пустышка, я бы "руководителей" с такой позицией просто увольнял без разговоров.
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alefreddy
1697035249
полетят скоро все вместе какие тут разногласия
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