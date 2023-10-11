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    • Гендиректор «Спартака» ответил, вознесся ли Абаскаль до небес

    Гендиректор «Спартака» ответил, вознесся ли Абаскаль до небес

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал психологическое состояние главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    – Кто осуществляет контроль над работой тренера – спортивный директор Эшуорт, координатор Ребров, или, возможно, подключаетесь вы? Есть ощущение, что Гильермо немного улетел в небеса и воцарился.

    – На мой взгляд, это неправильное ощущение. Я достаточно активно вовлечен в работу спортивного блока. Контроль – неправильное слово. Мы работаем как одна команда, стараемся помогать друг другу, обсуждаем ситуацию.

    Если вопрос в том, кто формально дает оценку, то это спортивный директор, затем руководство клуба – я и совет директоров.

    – То есть не чувствуете, что Гильермо немного вознесся до небес?

    – Нет. Не чувствую.

    – Вы сказали о большом кредите доверия. Правильно ли понимать под этим, что как минимум до конца сезона он доработает?

    – Вы сами знаете, что футбол – история непредсказуемая. Но на данный момент никаких предпосылок к замене тренера у нас нет.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
    • В клубе решили, что испанца не уволят до зимней паузы, но поставили ему ультиматум.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3446

      alefreddy 46 минут назад

      полетят скоро все вместе какие тут разногласия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20275

      NewLife 1 час назад

      "Мы работаем как одна команда, стараемся помогать друг другу, обсуждаем ситуацию."
      Ты не начальник, а пустышка, я бы "руководителей" с такой позицией просто увольнял без разговоров.

      1
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      Рейтинг: +22502

      derrik2000 1 час назад

      Эффективным манагерам бензоколонки до сих пор не ясно, что НАШ ЧЕМПИОНАТ и рыжий КАТЕГОРИЧЕСКИ не подходят друг другу! Пусть свистует туда, где у него получалось и где его всегда агент трудоустроит. А то, что там столько БАБЛИШКА не будет 100%, так "это совсем другая история".

      0
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