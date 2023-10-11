Гендиректор «Спартака» ответил, вознесся ли Абаскаль до небес

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал психологическое состояние главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

– Кто осуществляет контроль над работой тренера – спортивный директор Эшуорт, координатор Ребров, или, возможно, подключаетесь вы? Есть ощущение, что Гильермо немного улетел в небеса и воцарился.

– На мой взгляд, это неправильное ощущение. Я достаточно активно вовлечен в работу спортивного блока. Контроль – неправильное слово. Мы работаем как одна команда, стараемся помогать друг другу, обсуждаем ситуацию.

Если вопрос в том, кто формально дает оценку, то это спортивный директор, затем руководство клуба – я и совет директоров.

– То есть не чувствуете, что Гильермо немного вознесся до небес?

– Нет. Не чувствую.

– Вы сказали о большом кредите доверия. Правильно ли понимать под этим, что как минимум до конца сезона он доработает?

– Вы сами знаете, что футбол – история непредсказуемая. Но на данный момент никаких предпосылок к замене тренера у нас нет.