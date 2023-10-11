У Абаскаля разногласия со спортивным директором «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль хочет больше полномочий в клубе.

В частности, испанец требует полного контроля над трансферами. Из-за этого у него возникли разногласия со спортивным директором Полом Эшуортом.

«В последнее время тренер стал брать всe управление командой на себя. Он настоял на том, что ключевые решения по трансферам принимает он.

Абаскаль замкнул на себе всe функционирование клуба и отверг все предложения Эшуорта по переходам», – сообщил источник.