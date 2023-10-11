Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Гендиректор «Спартака» прояснил будущее Абаскаля в клубе

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил, грозит ли отставка главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

    – Какой кредит доверия Гильермо Абаскалю?

    – Большой. Гильермо продолжает работать.

    – Последняя игра была напряженной.

    – Не только последняя. Последние несколько игр были напряженными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать.

    – Насколько верны разговоры о том, что Гильермо находился в одной минуте от отставки в дерби? Это соответствует действительности?

    – Нет, это не соответствует действительности.

    • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

    Новости по теме
    «Без проблем найдет работу в Европе»: агент – об Абаскале 20
    Мостовой назвал цель Абаскаля в «Спартаке»: «Он ее выполнил» 7
    Григорян назвал идеального тренера для «Спартака» 16
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1701

      rac531 11 минут назад

      Да, в случае увольнения Абаскаля, придется газпромовским шелкоперам, продажным блогерам и кеупленым експертам сесть на воду с черным хлебом(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16640

      Алексей З 12 минут назад

      Ну а что хотели услышать ? Жаль , что в руководстве нет футбольного человека. Кто принимает решения в клубе не понятно, от того и ситувция странная и слухов много.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8953

      Беспонтий 25 минут назад

      большой кредит для маленькой
      для скромненькой такой кампании
      для человечка из испании
      огромный такой кредит

      ах былоб толь ах былоб толь
      ах былоб толь ах былоб толь
      ах былоб только кем руководить

      -------------почти(с)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7759

      Semenycch 50 минут назад

      Не нужно увольнять этого недоделанного, без него не так юморно будет в РПЛ.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+