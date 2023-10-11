Гендиректор «Спартака» прояснил будущее Абаскаля в клубе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил, грозит ли отставка главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.
– Какой кредит доверия Гильермо Абаскалю?
– Большой. Гильермо продолжает работать.
– Последняя игра была напряженной.
– Не только последняя. Последние несколько игр были напряженными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать.
– Насколько верны разговоры о том, что Гильермо находился в одной минуте от отставки в дерби? Это соответствует действительности?
– Нет, это не соответствует действительности.
- У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.
Источник: «РБ Спорт»