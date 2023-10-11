Гендиректор «Спартака» прояснил будущее Абаскаля в клубе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил, грозит ли отставка главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

– Какой кредит доверия Гильермо Абаскалю?

– Большой. Гильермо продолжает работать.

– Последняя игра была напряженной.

– Не только последняя. Последние несколько игр были напряженными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать.

– Насколько верны разговоры о том, что Гильермо находился в одной минуте от отставки в дерби? Это соответствует действительности?

– Нет, это не соответствует действительности.