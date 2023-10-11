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Гендиректор «Спартака» прояснил будущее Абаскаля в клубе

11 октября 2023, 09:58
7

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил, грозит ли отставка главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.

– Какой кредит доверия Гильермо Абаскалю?

– Большой. Гильермо продолжает работать.

– Последняя игра была напряженной.

– Не только последняя. Последние несколько игр были напряженными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать.

– Насколько верны разговоры о том, что Гильермо находился в одной минуте от отставки в дерби? Это соответствует действительности?

– Нет, это не соответствует действительности.

  • У «Спартака» 3 матча подряд без побед.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ, отставание от лидера – 10 очков.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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Беспонтий
1697009943
большой кредит для маленькой для скромненькой такой кампании для человечка из испании огромный такой кредит ах былоб толь ах былоб толь ах былоб толь ах былоб толь ах былоб только кем руководить -------------почти(с)
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NewLife
1697011697
Малышев, бухгалтер ты наш, сначала надо уволить тебя, а уже новый ген директор найдет достойного тренера на замену этому с твоим кредитом доверия.
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Persona_non_Grata
1697013404
"Кто, кроме Балу, подаст голос за человеческого детёныша?" Маугли не будет убит - он останется в стае" !!! )))
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NewLife
1697024399
"Какой кредит доверия Гильермо Абаскалю?" Кредит в переводе с латыни означает "доверие", то есть либо есть доверие либо нет доверия, а термин "кредит доверия" (масло масляное) используется малограмотными людьми из РБ Спорта и прочих мусорных сайтов. Правильно сказать: запас доверия.
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