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    Ари планирует возглавить «Спартак»

    Бывший нападающий «Спартака» Ари планирует вернуться в клуб.

    «Уже решил для себя, что в следующем году завершу профессиональную карьеру футболиста. В планах у меня – быть тренером. Если честно, намерен возглавить в следующем году «Спартак» или «Краснодар», это была бы славная и красивая история. (Смеется).

    Если красно-белым нужен новый тренер прямо сейчас, могут позвонить мне, я помогу – у меня есть контакты бразильских тренеров, готовых ехать к вам. Не стоит забывать, что у России и Бразилии тесные отношения как в спорте, так и в политике. Мы можем и должны сотрудничать», – сказал Ари.

    • У бразильца есть гражданство России.
    • Он играл за сборную России.
    • Сейчас Ари играет на родине за «Атлетико Сеаренсе».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.10.2023 19:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2678

      моэм 3 часа назад

      Лишний клоун в красно белом ШАПИТО не помеха .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6447

      AtticusFinch 4 часа назад

      Насмешила конечно новость))

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