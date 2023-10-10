Планы на будущее Роналду и Месси, скандал с болбоем в дерби, потери сборной России и другие новости

УЕФА может отменить решение о допуске сборных России до 17 лет

Стала известна сумма отступных в контракте Юрана с «Пари НН»

«Явный вне игры»: Карпин заявил, что «Краснодар» забил «Ростову» из офсайда на 95-й

Болбой толкнул защитника ЦСКА в дерби. «Спартак» встал на его защиту. Инцидент рассмотрит КДК РФС

Два игрока сборной России пропустят матчи с Камеруном и Кенией

Стало известно, арендует ли «Барселона» Месси у «Интер Майами». В Испании назвали страну, где Лео может поиграть до конца февраля

Названа причина отстранения Макарова от основы «Динамо»

Стало известно, что обсуждал Черчесов с членом совета директоров «Спартака»

«Наполи» поставил ультиматум главному тренеру и выбрал потенциального преемника для Руди Гарсии

Роналду проинформировал «Аль-Наср» о своих планах на будущее