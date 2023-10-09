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    • Два игрока сборной России пропустят матчи с Камеруном и Кенией

    Два игрока сборной России пропустят матчи с Камеруном и Кенией

    Старший врач сборной России Владимир Хайтин заявил, что игроки «Локомотива» Артем Карпукас и Максим Глушенков пропустят октябрьские матчи сборной России.

    «Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом.

    После проведенного дополнительного обследования совместно с медицинским штабом «Локомотива», тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить Максима Глушенкова в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма.

    Что касается Артема Карпукаса, то по согласованию с ФК «Локомотив» по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор», – сказал Хайтин.

    • 12 октября Россия в Москве примет Камерун.
    • На 16 октября намечена встреча в Турции с Кенией.
    • Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 15:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5804

      Эном айс 21 минуту назад

      В отделении РУСАДА раздался тревожный гудок...
      Дежурный насторожился ,но трубку не взял.

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