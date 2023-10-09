Два игрока сборной России пропустят матчи с Камеруном и Кенией

Старший врач сборной России Владимир Хайтин заявил, что игроки «Локомотива» Артем Карпукас и Максим Глушенков пропустят октябрьские матчи сборной России.
«Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом.
После проведенного дополнительного обследования совместно с медицинским штабом «Локомотива», тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить Максима Глушенкова в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма.
Что касается Артема Карпукаса, то по согласованию с ФК «Локомотив» по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор», – сказал Хайтин.
- 12 октября Россия в Москве примет Камерун.
- На 16 октября намечена встреча в Турции с Кенией.
- Россия отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
Источник: телеграм-канал сборной России