Роналду проинформировал «Аль-Наср» о своих планах на будущее

Криштиану Роналду решил, когда закончит профессиональную карьеру.
Нападающий «Аль-Насра» проинформировал клуб о желании продлить контракт до 2027 года.
Португалец хочет сыграть на ЧМ-2026 в качестве футболиста «Аль-Насра» и затем завершить карьеру.
- Роналду перебрался в Саудовскую Аравию прошлой зимой.
- Его статистика: 30 матчей, 25 голов, 8 ассистов.
- Действующий контракт форварда с «Аль-Насром» истекает 30 июня 2025 года.
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Источник: твиттер журналиста Али Аль-Харби