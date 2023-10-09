Роналду проинформировал «Аль-Наср» о своих планах на будущее

Криштиану Роналду решил, когда закончит профессиональную карьеру.

Нападающий «Аль-Насра» проинформировал клуб о желании продлить контракт до 2027 года.

Португалец хочет сыграть на ЧМ-2026 в качестве футболиста «Аль-Насра» и затем завершить карьеру.

Роналду перебрался в Саудовскую Аравию прошлой зимой.

Его статистика: 30 матчей, 25 голов, 8 ассистов.

Действующий контракт форварда с «Аль-Насром» истекает 30 июня 2025 года.

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