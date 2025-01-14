Роналду ответил на предложение «Аль-Насра» продлить контракт

Стало известно будущее Криштиану Роналду в «Аль-Насре».
Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня 2025 года.
По информации Goal, португалец, которому в феврале исполнится 40 лет, дал предварительное согласие продлить договор еще на один сезон.
Его зарплата на уровне 200 миллионов евро в год сохранится.
- Роналду за 2 года провел 90 матчей за «Аль-Наср» и забил 81 гол.
- Всего форвард отличился 917 раз в профессиональной карьере.
- Он забивает 24 года подряд, начиная с 2002-го.
Источник: Goal