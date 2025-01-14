Роналду ответил на предложение «Аль-Насра» продлить контракт

Стало известно будущее Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

Действующий контракт между сторонами истекает 30 июня 2025 года.

По информации Goal, португалец, которому в феврале исполнится 40 лет, дал предварительное согласие продлить договор еще на один сезон.

Его зарплата на уровне 200 миллионов евро в год сохранится.