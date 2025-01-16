Неймар пропустит остаток сезона чемпионата Саудовской Аравии: «Уровень не тот»

Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш заявил, что не будет давать игровое время Неймару в оставшейся части сезона чемпионата.

«Неймара не будет в заявке на оставшуюся часть чемпионата. Но он будет доступен для азиатской Лиги чемпионов.

Чемпионат Саудовской Аравии – один из лучших в мире. Неймар больше не показывает тот уровень, к которому мы привыкли. К сожалению, ситуация для него непростая», – сказал Жезуш.