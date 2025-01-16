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    • Неймар пропустит остаток сезона чемпионата Саудовской Аравии: «Уровень не тот»

    Неймар пропустит остаток сезона чемпионата Саудовской Аравии: «Уровень не тот»

    Главный тренер «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш заявил, что не будет давать игровое время Неймару в оставшейся части сезона чемпионата.

    «Неймара не будет в заявке на оставшуюся часть чемпионата. Но он будет доступен для азиатской Лиги чемпионов.

    Чемпионат Саудовской Аравии – один из лучших в мире. Неймар больше не показывает тот уровень, к которому мы привыкли. К сожалению, ситуация для него непростая», – сказал Жезуш.

    • У Неймара контракт истекает летом.
    • С августа 2023 года он выступает за саудовский «Аль-Хиляль».
    • Из-за серьезной травмы нападающий провел всего 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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    Источник: Foot Mercato

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    16.01.2025 22:59
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    Комментарии (1)
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    Benifacto
    1737080670
    если это не трансфер века, тогда что?)
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