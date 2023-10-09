Названа причина отстранения Макарова от основы «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, за что «Динамо» отстранило от работы с основным составом полузащитника Дениса Макарова.
– Ходят разговоры, что Макаров не поздоровался с кем-то из тренеров.
– С Личкой?
– С кем-то из тренеров. Плюс ходил и бубнил из-за того, что на его место пришел Карраскаль.
Но тут нужно понимать, что Макаров – резкий, конфликтный парень.
- «Динамо» купило Макарова в 2021 году за 7,5 млн евро.
- В этом сезоне полузащитник провел 9 матчей в РПЛ, забив 3 гола.
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Источник: «Это футбол, брат!»