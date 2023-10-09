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    Названа причина отстранения Макарова от основы «Динамо»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, за что «Динамо» отстранило от работы с основным составом полузащитника Дениса Макарова.

    – Ходят разговоры, что Макаров не поздоровался с кем-то из тренеров.

    – С Личкой?

    – С кем-то из тренеров. Плюс ходил и бубнил из-за того, что на его место пришел Карраскаль.

    Но тут нужно понимать, что Макаров – резкий, конфликтный парень.

    • «Динамо» купило Макарова в 2021 году за 7,5 млн евро.
    • В этом сезоне полузащитник провел 9 матчей в РПЛ, забив 3 гола.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    09.10.2023 19:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Артур-Мартынкевич-vkontak 4 часа назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!

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      Рейтинг: +22490

      derrik2000 6 часов назад

      " тут нужно понимать, что Макаров – резкий, конфликтный парень."

      Был бы он другой, то не стал бы одним из лидеров атаки Динамо , а, ранее, безоговорочным лидером атаки казанского Рубина.
      Атакующие игроки - если они, конечно, АТАКУЮЩИЕ не только по амплуа, назначенном тренером, но и фактически - игроки они именно такие.

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      Рейтинг: +37

      Царь Бомжей 6 часов назад

      Ну и выпрут из Динамо, будет дальше бубнить

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      Рейтинг: +955

      sined1951 > Царь Бомжей 6 часов назад

      Игрок хороший, не пропадет.

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