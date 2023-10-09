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Названа причина отстранения Макарова от основы «Динамо»

9 октября 2023, 19:47
7

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, за что «Динамо» отстранило от работы с основным составом полузащитника Дениса Макарова.

– Ходят разговоры, что Макаров не поздоровался с кем-то из тренеров.

– С Личкой?

– С кем-то из тренеров. Плюс ходил и бубнил из-за того, что на его место пришел Карраскаль.

Но тут нужно понимать, что Макаров – резкий, конфликтный парень.

  • «Динамо» купило Макарова в 2021 году за 7,5 млн евро.
  • В этом сезоне полузащитник провел 9 матчей в РПЛ, забив 3 гола.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Динамо Макаров Денис
Комментарии (7)
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Царь Бомжей
1696871977
Ну и выпрут из Динамо, будет дальше бубнить
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derrik2000
1696872794
" тут нужно понимать, что Макаров – резкий, конфликтный парень." Был бы он другой, то не стал бы одним из лидеров атаки Динамо , а, ранее, безоговорочным лидером атаки казанского Рубина. Атакующие игроки - если они, конечно, АТАКУЮЩИЕ не только по амплуа, назначенном тренером, но и фактически - игроки они именно такие.
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Артур-Мартынкевич-vkontak
1696878600
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно. МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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FanatSerj
1696924337
И где новость и причина, журналист сам придумал вопрос на который не получил ответ, бомбардир сам придумал заголовок. Уже давно освоил чем ярче и мутнее заголовок тем нет смысла даже открывать и смотреть. Если есть какая то важная информация то её и пишут в заголовок, а всё остальное это кликбейт.
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neim
1697134149
Гавно-тренер понял, что купленный по ошибке Карраскаль не заслуживает возлагаемых на него надежд.
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