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    «Динамо» отстранило Макарова

    Полузащитник «Динамо» Денис Макаров отстранен от работы с командой. Причины – дисциплинарные.

    Отстранение продолжается всю неделю.

    «Тренерский штаб временно отстранил 25-летнего полузащитника от работы с первой командой из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.

    Решение о дальнейшей судьбе футболиста будет принято на следующей неделе после диалога с ним Марцела Лички», – написал источник.

    • 25-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
    • Макаров куплен у «Рубина» в 2021 году за 7,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Дениса 9 матчей, 3 гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская 1 час назад

      Менты не ценят такого игрока . Надо его в ЦСКА забрать .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5781

      Эном айс 1 час назад

      " Борзеет Татарин. Вперёд много взял.
      ..Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе." (с)

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +372

      Бригадный 1 час назад

      Макар то ли дурак и потому постоянно бьет мимо. То ли мудак, и потому мимо бьет специально.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +564

      vsolon > Бригадный 39 минут назад

      второе...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70840

      insider_retro 1 час назад

      Временно послали туда, куда "Макар телят не гонял"...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21961

      Cleaner 1 час назад

      Поставили в угол.)

      1
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