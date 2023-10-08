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«Динамо» отстранило Макарова

8 октября 2023, 16:04
7

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров отстранен от работы с командой. Причины – дисциплинарные.

Отстранение продолжается всю неделю.

«Тренерский штаб временно отстранил 25-летнего полузащитника от работы с первой командой из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.

Решение о дальнейшей судьбе футболиста будет принято на следующей неделе после диалога с ним Марцела Лички», – написал источник.

  • 25-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
  • Макаров куплен у «Рубина» в 2021 году за 7,5 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у Дениса 9 матчей, 3 гола.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Макаров Денис
Комментарии (7)
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insider_retro
1696771794
Временно послали туда, куда "Макар телят не гонял"...
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Бригадный
1696772369
Макар то ли дурак и потому постоянно бьет мимо. То ли мудак, и потому мимо бьет специально.
Ответить
Эном айс
1696772580
" Борзеет Татарин. Вперёд много взял. ..Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе." (с)
Ответить
гнида тарасовская
1696773331
Менты не ценят такого игрока . Надо его в ЦСКА забрать .
Ответить
Бриг
1696778013
Давно пора. Самый бесполезный
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яцык
1696785563
Игрок ценный
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