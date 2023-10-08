«Динамо» отстранило Макарова

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров отстранен от работы с командой. Причины – дисциплинарные.
Отстранение продолжается всю неделю.
«Тренерский штаб временно отстранил 25-летнего полузащитника от работы с первой командой из-за недовольства его поведением на тренировках и в матчах.
Решение о дальнейшей судьбе футболиста будет принято на следующей неделе после диалога с ним Марцела Лички», – написал источник.
- 25-летний игрок стоит 3,5 миллиона евро.
- Макаров куплен у «Рубина» в 2021 году за 7,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у Дениса 9 матчей, 3 гола.
Источник: «Спорт-Экспресс»