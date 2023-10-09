«Явный вне игры»: Карпин заявил, что «Краснодар» забил «Ростову» из офсайда на 95-й

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что судьи ошибочно засчитали победный гол «Краснодара» в матче 11-го тура РПЛ.

«Краснодар» победил «Ростов» со счетом 3:2, уступая 0:2 по ходу матча.

Джон Кордоба забил победный мяч на 95-й минуте.

Карпин считает, что в момент развития атаки один из игроков «Краснодара» попал в офсайд. Он опубликовал в телеграме видео момента с общей камеры на стадионе.

«Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче «Краснодара»! Только для меня это явный вне игры, или мне опять кажется?!

Как думаете в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же [решение ЭСК по эпизоду с голом «Урала» в ворота «Ростова» на 17-й минуте]?» – написал Карпин в телеграме.

Фото: телеграм-канал Валерия Карпина.

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