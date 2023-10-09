«Явный вне игры»: Карпин заявил, что «Краснодар» забил «Ростову» из офсайда на 95-й

Какой Явный, там вроде Кордоба был..?)
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что судьи ошибочно засчитали победный гол «Краснодара» в матче 11-го тура РПЛ.
- «Краснодар» победил «Ростов» со счетом 3:2, уступая 0:2 по ходу матча.
- Джон Кордоба забил победный мяч на 95-й минуте.
Карпин считает, что в момент развития атаки один из игроков «Краснодара» попал в офсайд. Он опубликовал в телеграме видео момента с общей камеры на стадионе.
«Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче «Краснодара»! Только для меня это явный вне игры, или мне опять кажется?!
Как думаете в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же [решение ЭСК по эпизоду с голом «Урала» в ворота «Ростова» на 17-й минуте]?» – написал Карпин в телеграме.
Фото: телеграм-канал Валерия Карпина.