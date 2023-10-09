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  • «Явный вне игры»: Карпин заявил, что «Краснодар» забил «Ростову» из офсайда на 95-й

«Явный вне игры»: Карпин заявил, что «Краснодар» забил «Ростову» из офсайда на 95-й

9 октября 2023, 14:20
19

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что судьи ошибочно засчитали победный гол «Краснодара» в матче 11-го тура РПЛ.

Карпин считает, что в момент развития атаки один из игроков «Краснодара» попал в офсайд. Он опубликовал в телеграме видео момента с общей камеры на стадионе.

«Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче «Краснодара»! Только для меня это явный вне игры, или мне опять кажется?!

Как думаете в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же [решение ЭСК по эпизоду с голом «Урала» в ворота «Ростова» на 17-й минуте]?» – написал Карпин в телеграме.

Фото: телеграм-канал Валерия Карпина.

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Источник: телеграм-канал Валерия Карпина
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Карпин Валерий
Комментарии (19)
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Чехов на Садовой
1696851103
Второй раз матч подряд забивают из вне игры . Кроты ё%%аные ! Задрали уже ! Интересно а сколько Галицкий им отслюнявил?
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ilichkadr
1696851955
Карпин прав. В момент паса Алонсо Волков был вне игры.
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derrik2000
1696852833
Так пусть гендир обращается в РФС по этому моменту. КСК рассмотрит. Чё трындеть попусту???
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Sany-116
1696852836
Обидно что всё это проходит безнаказанно.
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GoLenaStop
1696855402
Никто ничего менять не будет... так удобно и выгодно! Не ногомяч, а помойка.
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Эном айс
1696855902
Какой Явный, там вроде Кордоба был..?)
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tizona
1696862209
Фортуна вроде как отвернулась от Ростова и даже не смотрит в его сторону, это все ответка за то, что в прошлом сезоне упустили медали. Эти две капризные дамы (Фортуна и Ника)таких вещей не прощают. И сейчас идет воспитательный процесс. И Карпину остается пахать и думать, ну может в церковь сходить? В любом случае раньше мая 2024г везения не будет, а играть надо. Так что терпи казак, а там глядишь и атаманом станешь.
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Garrincha58
1696865378
а где и что смотрел ВАР и на х.... такой ВАР за что они там жопу греют в тепле и за это деньги не малые получают
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Сергей-Садковский-google
1696922647
Если из этой позиции провести линию, то человек, который ближе к камере и который выше ростом, окажется "вне игры"
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