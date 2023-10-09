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    • «Явный вне игры»: Карпин заявил, что «Краснодар» забил «Ростову» из офсайда на 95-й

    «Явный вне игры»: Карпин заявил, что «Краснодар» забил «Ростову» из офсайда на 95-й

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что судьи ошибочно засчитали победный гол «Краснодара» в матче 11-го тура РПЛ.

    Карпин считает, что в момент развития атаки один из игроков «Краснодара» попал в офсайд. Он опубликовал в телеграме видео момента с общей камеры на стадионе.

    «Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче «Краснодара»! Только для меня это явный вне игры, или мне опять кажется?!

    Как думаете в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же [решение ЭСК по эпизоду с голом «Урала» в ворота «Ростова» на 17-й минуте]?» – написал Карпин в телеграме.

    Фото: телеграм-канал Валерия Карпина.

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    Источник: телеграм-канал Валерия Карпина

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5804

      Эном айс 9 минут назад

      Какой Явный, там вроде Кордоба был..?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9131

      GoLenaStop 17 минут назад

      Никто ничего менять не будет... так удобно и выгодно!
      Не ногомяч, а помойка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +385

      Sany-116 1 час назад

      Обидно что всё это проходит безнаказанно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22486

      derrik2000 1 час назад

      Так пусть гендир обращается в РФС по этому моменту.
      КСК рассмотрит.
      Чё трындеть попусту???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20207

      ilichkadr 1 час назад

      Карпин прав. В момент паса Алонсо Волков был вне игры.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1136

      Чехов на Садовой 1 час назад

      Второй раз матч подряд забивают из вне игры . Кроты ё%%аные ! Задрали уже ! Интересно а сколько Галицкий им отслюнявил?

      2
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