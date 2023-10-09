Стало известно, арендует ли «Барселона» Месси у «Интер Майами»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не перейдет в «Барселону» в январе.
- «Интер» лишился шансов на выход в плей-офф МЛС.
- На фоне этого сообщалось, что Месси может перейти в «Барсу» на правах аренды.
По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб не рассматривает вариант с арендой Месси, поскольку клуб не сможет его подписать из-за финансового фейр-плей.
Сам Месси тоже не планирует возвращаться в «Барселону» в ближайшее время.
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Источник: Mundo Deportivo